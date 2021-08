Ilaix Moriba prêt à passer la saison dans les tribunes à Barcelone – rapport

in

Ilaix Moriba serait disposé à passer la saison dans les tribunes de Barcelone afin de pouvoir partir gratuitement l’été prochain à l’expiration de son contrat.

L’avenir du milieu de terrain fait la une des journaux depuis plusieurs semaines et un accord sur un nouvel accord n’a toujours pas été trouvé.

Moriba a été rétrogradé pour s’entraîner avec le Barça B pendant que les négociations se poursuivent, mais ne jouera pas pour l’équipe à moins qu’il ne signe un nouvel accord.

Il a été rapporté récemment que le Barça a pratiquement abandonné Moriba et s’attend à ce qu’il parte si un acheteur peut être trouvé cet été.

La dernière mise à jour de Mundo Deportivo va plus loin et suggère que Moriba est prêt à creuser les talons et à ne pas jouer du tout en 2021-22 afin de partir en tant qu’agent libre.

Le RB Leipzig a été mentionné comme une destination possible pour Moriba, mais il n’est pas clair si la Bundesliga serait disposée à égaler le prix demandé par le Barça de 15 à 20 millions d’euros.