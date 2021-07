Ilan Chester et son retour à Caracas pour faire quelque chose

in

L’éminent musicien vénézuélien Ilan Chester est revenu à Caracas depuis la Floride, aux États-Unis, où il a vécu pendant trois décennies. Dans une conversation honnête avec Camilo, il a commenté comment il avait trouvé la capitale du Venezuela et ce qu’il attendait des retrouvailles avec le peuple de son pays. La musique, la connaissance et l’affection sont des choses qu’il veut partager, et c’est pourquoi il assure qu’il critique, mais qu’il veut aussi faire quelque chose. “C’est pourquoi je suis ici”, déclare le créateur de “Vous êtes un sur un million”.