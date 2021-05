Ilana Glazer stars dans la nouvelle photo d’horreur de Hulu et A24 ⋆ .

Hulu a publié le plein Faux positif bande-annonce du dernier film d’horreur d’A24, avec Ville largeIlana Glazer, Justin Theroux et Pierce Brosnan. La vidéo montre Lucy de Glazer alors qu’elle tombe enfin enceinte grâce à l’aide d’un mystérieux médecin de fertilité. Cependant, elle se rendra vite compte qu’il y a quelque chose qui ne va pas avec toute sa grossesse alors qu’elle commence à voir des choses effrayantes sur le fœtus qui grandit en elle. Le film devrait avoir sa première mondiale le 18 juin au Tribeca Film Festival 2021, suivie de ses débuts en streaming Hulu le vendredi 25 juin.

Vérifiez Faux positif bande-annonce dans le player ci-dessous!

Le médecin vous verra maintenant. #FalsePositiveHulu sera présenté le 25 juin. Pic.twitter.com/pfral4TTtL – Hulu (@hulu) 26 mai 2021

CONNEXES: Calendrier de Hulu juin 2021: Tous les films et émissions à venir

Faux positif est décrit comme une interprétation contemporaine du film d’horreur classique Bébé de romarin. Dans le film, après des mois d’essais et d’échecs de tomber enceinte, Lucy et Adrian trouvent enfin leur médecin de rêve en fertilité chez l’illustre Dr Hindle. Mais après être tombée enceinte d’une petite fille en bonne santé, Lucy commence à remarquer quelque chose de sinistre à travers le charme étincelant de Hindle, et elle entreprend de découvrir la vérité troublante à son sujet et sa propre «histoire de naissance». Comme si tomber enceinte n’était pas assez compliqué …

Le film met en vedette Ilana Glazer (Ville large, Nuit agitée), Justin Theroux (Mulholland Drive, Les restes), Pierce Brosnan (James Bond films, Le pic de Dante) et Sophia Bush (One Tree Hill). Il mettra également en vedette Zainab Jah, Gretchen Mol, Josh Hamilton et Kelly AuCoin.

CONNEXES: A24 Horror Pic Bodies, Bodies, Bodies ajoute Lee Pace et Rachel Sennott

Faux positif est réalisé par John Lee à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Glazer. Il est produit par Glazer, Lee, Jonathan Wang et Allison Rose Carter.