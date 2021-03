Ilde Lima est toujours banni de l’équipe nationale andorrane

15/03/2021 Activé à 18:58 CET



Le feuilleton entre Ildefons Lima et la Fédération andorrane de football (FAF) n’est pas terminé. Les divergences entre les deux semblaient, dans un premier temps, résolues, après avoir atteint le joueur et les officiels fédératifs une sorte de pré-accord. Lima était disposé à retirer sa plainte pénale pour coercition (il les accusait de restreindre les droits fondamentaux de réunion, d’association ou le droit de créer et de faire partie d’une association syndicale) en échange de la possibilité de se retirer en tant qu’international sur le terrain. Ildefons est le joueur avec le plus de matchs joués pour Andorre, un total de 128, un maillot qu’il défend sans interruption depuis plus de 22 ans.

Pourtant, quand le moment de vérité est venu, l’entraîneur, Koldo Álvarez, ne l’a pas appelé pour les matches pré-européens que l’Andorre doit disputer contre l’Albanie (25 mars) et la Pologne (28 mars). L’entraîneur, paradoxalement, avait convenu que Lima pourrait prendre sa retraite dans une robe courte après avoir joué dans une carrière légendaire. « J’espère et je suis convaincu qu’Ilde Lima pourra rejouer et terminer sa carrière sportive comme il l’entend, sur le terrain », avait-il déclaré lors d’une conférence de presse. La pression de ses supérieurs, apparemment, a peut-être eu un effet sur sa décision de ne pas convoquer l’international.

La pandémie a été le déclencheur

La Fédération andorrane de football a établi un protocole avant le début des entraînements et des compétitions en Andorre que l’Association andorrane des footballeurs n’aimait pas, dont Lima lui-même est le président. Ildefons a critiqué le fait que le protocole ne prévoyait pas de tests PCR pour les joueurs avant de commencer à s’entraîner: « On a commencé à s’entraîner sans passer de tests », se plaignait-il en son temps dans des déclarations au SPORT. De là, une épreuve. Le conseil d’administration de la FAF, avec son président Félix Álvarez à la tête, a communiqué que «le conseil maintient la décision de vous retirer temporairement de la sélection, en raison de votre responsabilité en tant que président de l’AFA, pour les critiques et commentaires, sans des motifs et des mensonges, que cette association a fait à l’égard de la direction de la FAF ».

« Ils m’ont sanctionné sans ouvrir de dossier disciplinaire et cela ne peut être fait que par une instance juridique du sport. Ils me disent que si je veux rentrer, je dois quitter la présidence de l’AFA», Explique Ildefons Lima:« Ils ne me laissent pas faire mon travail parce que j’appartiens à une association. De la FIFPro, avec qui nous avons des contacts, comme avec l’AFE, ils me disent que seule une chose similaire se produit en Bolivie », a-t-il ajouté.

Abandonner n’est pas une option

Malgré tout, le footballeur n’avait pas l’intention d’abandonner à l’époque ni maintenant: «Imaginez que Sergio Ramos ait été écarté pour avoir dit qu’ils testaient les joueurs de l’équipe espagnole. Je n’ai pas demandé de grandes choses, mais que là étaient des tests car de plus, les joueurs ont alors leur métier respectif et on ne peut mettre personne en danger », a-t-il défendu.

En ce sens, il était clair pour lui que «je vais me battre parce que je mérite de me retirer sur le terrain, je ne vais pas le faire parce que quelqu’un le dit, je suis très têtu, je suis à l’AFE et à la FIFPro depuis 1998 et ils vont me défendre. L’image d’Andorre reste très ternie et j’espère que quelqu’un se rendra compte que cela ne peut pas être le cas. Ce sont des événements très graves et je n’exclus pas la procédure judiciaire », a-t-il prévenu.