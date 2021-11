Île de Vulcano : les Européens doivent évacuer leurs maisons « tous les soirs pendant un mois » – craintes liées au gaz | Monde | Nouvelles

Les résidents d’une zone rouge désignée doivent quitter leur domicile entre 23h00 et 6h00 heure locale en raison des risques posés par l’augmentation de l’activité dans le cratère de La Fossa. Cette décision intervient un mois après que l’agence de protection civile a mis le niveau d’alerte à « significatif » et quelques jours après que l’Institut national italien de géophysique et de volcanologie a mis en garde contre des niveaux « anormalement élevés » de dioxyde de carbone dans le cratère.

Le maire de l’île au large de la Sicile, Marco Giorgianni, a également interdit les touristes par mesure de sécurité.

Des subventions pour aider les personnes contraintes de trouver un abri devraient être accordées.

Le maire Giorgianni, expliquant la mesure, a déclaré qu’elle était nécessaire car les gens ne seraient pas en mesure de détecter les risques posés par le volcan de l’île pendant leur sommeil.

Environ 250 insulaires de la zone portuaire de l’île ont été invités à se déplacer vers des endroits considérés comme sûrs par les autorités, bien que la vie continue pendant la journée dans le port, les magasins et les bars restant ouverts.

Italy 24 News rapporte que les touristes ne peuvent pas débarquer pendant 30 jours, bien que les navetteurs puissent toujours le faire.

Le nombre de carabiniers a été augmenté sur l’île dans le but d’empêcher le pillage.

Les gaz libérés par le volcan signifient que les niveaux d’oxygène sur Vulcano pourraient chuter, provoquant potentiellement des difficultés respiratoires.

Les niveaux de dioxyde de carbone seraient passés d’un niveau normal de 80 tonnes à environ 480 tonnes, selon les volcanologues.

EN SAVOIR PLUS SUR UNE NOUVELLE VARIANTE COVID ENVOI DE CAS VOLUME

« En raison de notre état de semi-inconscience, il est conseillé aux insulaires vivant dans cette zone d’aller dormir dans un endroit plus sûr.

« Mais toujours sur la même île. Il ne s’agit donc pas d’une évacuation, mais d’un transfert. Une activité absolument prudentielle. »

Le commissaire Massimo D’Auria a déclaré que personne ne serait contraint de quitter l’île, promettant qu’il y avait de la place dans « la zone de sécurité » de Vulcano pour tout le monde.

Il a ajouté que 15 familles avaient quitté l’île de manière indépendante au 19 novembre.

La Repubblica rapporte qu’il prédit que la plupart des gens resteront à Vulcano tandis qu’une trentaine déménagera.