Cet été semblait enfin être celui où Harry Kane et Tottenham Hotspur se sépareraient. Après des semaines de spéculation, il est apparu que le capitaine anglais était certain de rejoindre Manchester City dans un mouvement record. Cependant, Kane est toujours chez les Spurs après l’échec du transfert proposé et son rejet d’un nouvel accord amélioré […] More