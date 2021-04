Ilhan Omar s’est opposé à la reconnaissance du génocide arménien en 2019 – Qu’est-ce qui a changé? – RedState ⋆ 10z viral

Environ un million d’Arméniens ont été envoyés à des marches de la mort dans le désert syrien sous les ordres de Talaat Pacha, alors chef de l’Empire ottoman, en 1915-16. Selon certaines estimations, 1,5 million d’Arméniens ont péri entre 1915 et 1923 aux mains des Ottomans. Wikipedia fournit cet aperçu:

La plupart des historiens datent la décision finale d’exterminer la population arménienne à la fin mars ou au début avril 1915. L’historien Ronald Grigor Suny déclare: «Les déportations ostensiblement prises pour des raisons militaires se sont rapidement radicalisées monstrueusement en une occasion de débarrasser l’Anatolie une fois pour toutes de ces peuples. perçue comme une menace existentielle imminente pour l’avenir de l’empire. »

La province de Van est tombée dans l’anarchie à la fin de 1914, et des massacres d’hommes arméniens ont eu lieu dans la région de Başkale à partir de décembre. Les dirigeants de Dashnak ont ​​tenté de maintenir le calme dans la situation, exhortant les Arméniens à tolérer des massacres localisés car même une légitime défense pourrait conduire à un massacre généralisé. Le gouverneur, Cevdet Bey, a ordonné aux Arméniens de Van de remettre leurs armes le 18 avril, créant un dilemme pour les Arméniens: s’ils obéissaient, ils s’attendaient à être tués, mais s’ils refusaient, cela fournirait un prétexte à des massacres ailleurs. . D’autres dirigeants dashnak ayant été tués, Aram Manukian a organisé la fortification du quartier arménien de Van et l’a défendu de l’attaque ottomane qui a débuté le 20 avril.

Pendant le siège, les Arméniens des villages environnants ont été massacrés sur ordre de Cevdet. Les forces russes ont libéré Van le 18 mai, trouvant 55 000 cadavres dans la province, soit environ la moitié de la population arménienne d’avant-guerre. Les forces de Cevdet se sont rendues à Bitlis et ont attaqué des villages arméniens et syriaques; des hommes ont été tués immédiatement, des femmes et des enfants kidnappés par des Kurdes locaux et d’autres sont partis pour être tués plus tard. Fin juin, il n’y avait qu’une douzaine d’Arméniens dans le vilayet. Autour de Muş, 141 000 Arméniens dans plus de 200 villages ont été nettoyés ethniquement au cours de la deuxième semaine de juillet.

Dans la nuit du 23 au 24 avril 1915, sur ordre de Talat Pacha, des centaines d’activistes politiques, d’intellectuels et de dirigeants communautaires arméniens – y compris de nombreux anciens alliés politiques de Talat – furent rassemblés à Constantinople et dans tout l’empire. Cet ordre, destiné à éliminer les dirigeants arméniens et toute personne capable d’organiser la résistance, a entraîné la torture et finalement le meurtre de la plupart des personnes arrêtées, qui ont été forcées d’avouer une conspiration arménienne inexistante contre l’empire. Le même jour, Talat a ordonné la fermeture de toutes les organisations politiques arméniennes et a détourné les Arméniens qui avaient été précédemment expulsés d’Alexandrette, Dörtyol, Adana, Hadjin, Zeytun et Sis vers le désert syrien, au lieu de la destination précédemment prévue d’Asie centrale. , où ils auraient probablement survécu.