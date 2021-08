Ilhan Omar soutient un «revenu garanti» et propose des factures pour envoyer des chèques mensuels de 1 200 $ à la plupart des Américains

Le représentant des États-Unis Ilhan Omar a présenté vendredi deux factures de revenu garanti, visant à envoyer des chèques mensuels de 1 200 $ à la plupart des Américains avant la fin de la décennie, selon les rapports.

La loi SUPPORT financerait les programmes pilotes locaux actuels de revenu garanti dans tout le pays grâce à un programme de subventions de 2,5 milliards de dollars et les conclusions du programme national seraient prises entre 2023 et 2027, a rapporté WCCO-TV à Minneapolis.

À partir de 2028, le programme national enverrait 1 200 $ par mois aux personnes gagnant moins de 75 000 $ par an ou aux chefs de famille gagnant moins de 112 500 $ par an plus 600 $ pour chaque enfant.

“La pauvreté est un choix”, a déclaré Omar, un démocrate du Minnesota, dans un communiqué sur les projets de loi. “Pendant trop longtemps, nous avons accordé la priorité à une croissance sans fin alors que des millions de personnes sont sans abri, affamées ou sans soins de santé. En tant que nation, nous avons la capacité de nous assurer que chacun a ses besoins fondamentaux comme la nourriture, le logement et les soins de santé.”

Le SUPPORT Act a été coparrainé par ses collègues représentants progressistes Cori Bush du Missouri, Pramila Jayapal de Washington, Dwight Evans de Pennsylvanie et Jamaal Bowman de New York.

Le programme serait également disponible pour ceux qui n’ont pas de compte bancaire, les immigrants illégaux qui déclarent des impôts et ceux “qui connaissent une instabilité de logement”, selon le Huffington Post.

L’ancien candidat démocrate à la présidentielle Andrew Yang, un homme d’affaires de New York, a lancé un revenu garanti pendant sa campagne de 2020 et des villes comme San Francisco et Oakland lancent déjà des programmes pilotes, Oakland étant actuellement le plus grand du pays, selon le Post.

La loi GPI compléterait les calculs du PIB avec d’autres mesures économiques en ajoutant des facteurs environnementaux et socio-économiques, selon WCCO.