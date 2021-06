Ilhan Omar submergé de larmes pendant le moment de silence COVID après la mort de son père .

in

Rép. Ilhan Omar est connue pour garder son calme même dans les circonstances les plus stressantes. Mais cette semaine, le législateur stoïque a été ému aux larmes lors d’un moment de silence tenu pour les familles perdues à cause de la pandémie de COVID-19.

Lundi, Omar, dont le père est décédé des complications du coronavirus l’année dernière à l’âge de 67 ans, a été aperçu en train de retenir ses larmes alors qu’il rejoignait un groupe bipartite de membres du Congrès réunis sur les marches est du Capitole américain.

Le rassemblement devait être un moment de silence et de réflexion sur la perte d’environ 600 000 vies aux États-Unis à cause du virus.

En juin 2020, Omar a publié une déclaration confirmant que son père Nour Omar Mohamed décédé.

“Aucun mot ne peut décrire ce qu’il représentait pour moi et pour tous ceux qui le connaissaient”, a déclaré le démocrate de 38 ans à l’époque, ajoutant: “Ma famille et moi demandons votre respect et votre vie privée pendant cette période.”

La représentante américaine Ilhan Omar (D-MN) pleure alors que les membres du Congrès observent une minute de silence pour les 600 000 vies américaines perdues à cause de COVID-19, sur les marches du Capitole américain le 14 juin 2021. (Photo de Drew Angerer /.)

Dans un tweet de l’année dernière faisant écho à cette déclaration, elle a écrit sur son “immense tristesse et douleur … pour dire au revoir” à son père.

Omar a également cité le Coran : « Certes, nous appartenons à Dieu et à Lui nous retournerons. »

Nur Omar Mohamed était un chauffeur de taxi qui a ensuite travaillé pour le service postal américain.

Dans une interview de 2018 avec le New York Times, Omar a parlé de l’influence de son père dans sa vie.

« Écoutez, ces gens qui vous font toutes ces choses, ils ne vous font rien parce qu’ils ne vous aiment pas », se souvient Omar, « Ils vous font quelque chose parce qu’ils se sentent menacés d’une manière ou d’une autre par votre existence.”

ا لِلّهِ ا لَيْهِ رَاجِعُونَ Certes, nous appartenons à Dieu et à lui nous retournerons. C’est avec une immense tristesse et douleur que je dis au revoir à mon père, Nur Omar Mohamed. Aucun mot ne peut décrire ce qu’il représentait pour moi et pour tous ceux qui le connaissaient et l’aimaient. pic.twitter.com/gb7q0gMXG2 – Ilhan Omar (@IlhanMN) 16 juin 2020

On comprend donc pourquoi elle s’est retrouvée submergée par l’émotion lundi soir alors qu’elle se tenait avec ses collègues pour une minute de silence, suivie d’une interprétation de “God Bless America” ​​chantée par un membre de l’Air Force Band.

Avant la commémoration de cette semaine pour les victimes de COVID-19, le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer a parlé de la « sombre réalité » de ceux qui ont perdu la vie alors que « les Américains étaient sur le point de se faire vacciner ».

“Alors, alors que nos compatriotes américains enlèvent leurs masques, retournent au travail, voient leurs familles et leurs amis et reviennent à la vie comme ils le devraient, souvenons-nous de ceux qui ne le peuvent pas”, a déclaré Schumer. «Gardons-les encore un peu dans nos cœurs.»

Comme nous l’avons signalé précédemment, l’année dernière, lorsque l’éditeur The Ink, Anand Giridharadas, a posé une question sur Twitter en demandant : “Est-ce que l’ensemble de nos dirigeants politiques se fait vacciner avant les autres en raison de leur âge ou de leur importance ?” – Omar a été l’un des premiers législateurs à répondre.

“Cela aurait du sens si c’était l’âge, mais malheureusement c’est important et c’est honteux”, a-t-elle tweeté.

Elle a poursuivi : « Nous ne sommes pas plus importants que les travailleurs de première ligne, les enseignants, etc. qui font des sacrifices tous les jours. C’est pourquoi je ne le prendrai pas. Les personnes qui en ont le plus besoin devraient l’obtenir. Arrêt complet.”

Gouverneur du New Hampshire. Chris Sununu (R), qui a initialement minimisé la gravité du virus, a également été irrité par la priorisation des membres du Congrès recevant le tir. Il a posté sur Twitter plus tôt cette semaine pour décrire toute l’épreuve comme « scandaleuse » et « insultante ».

