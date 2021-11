Ilhan Omar tweete son soutien au clip d’Amber Ruffin claquant ‘f —- up’ le jury de Rittenhouse

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La représentante Ilhan Omar, D-Minn., a partagé une vidéo sur ses réseaux sociaux vendredi soir affirmant qu’il existe un « ensemble de règles complètement différent pour les Blancs » à la suite de l’acquittement « f ——up » de Kyle Rittenhouse.

La représentante Ilhan Omar, D-Minn., assiste à une cérémonie d’inscription au projet de loi pour la loi sur le jour de l’indépendance nationale du 17 juin au Capitole le jeudi 17 juin 2021. (Photo de Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via .)

« Au cas où vous auriez besoin d’un rappel », a écrit le progressiste « Squad » dans un tweet, en joignant un clip de l’animatrice de talk-show de fin de soirée Amber Ruffin, qui est noire.

ILHAN OMAR DEMANDE À BOEBERT DE « DÉFÉCUTER » LE CONGRÈS APRÈS LA DIG « FRÈRE-MARI » DE BOEBERT

Dans la vidéo reprise par Omar, Ruffin a déclaré: « Ce n’est pas acceptable pour un homme de saisir un fusil, de traverser les frontières de l’État et de tirer sur trois personnes puis de se libérer. »

Ruffin a accusé le système judiciaire américain d’être « manifestement et manifestement opposé aux personnes de couleur » et a déclaré qu’il n’était « pas acceptable qu’il y ait un ensemble de règles entièrement différent pour les Blancs ».

Amber Ruffin au Global Citizen Live le 25 septembre 2021 à New York. (Photo par NDZ/Star Max/Images GC)

« Je me fiche de Kyle Rittenhouse, je me fiche de ce juge raciste. Et je me fiche de savoir à quel point ce jury doit être haut », a ajouté Ruffin. « Les Blancs s’en tirent avec le meurtre depuis le début des temps. »

S’adressant aux personnes de couleur, Ruffin a déclaré: « Vous comptez tellement, qu’à la seconde où vous commencez à avoir l’impression que vous le faites, un homme saisira une arme qu’il n’aurait pas dû avoir en premier lieu et voyagera jusqu’à un autre État juste pour te calmer. »

Kyle Rittenhouse et son avocat Corey Chirafisi écoutent pendant le procès au palais de justice du comté de Kenosha le 11 novembre 2021 à Kenosha, Wisconsin. (Photo de Sean Krajacic-Pool/.)

Les jurés de Kenosha, dans le Wisconsin, ont trouvé vendredi Rittenhouse, 18 ans, accusé d’avoir tué deux personnes et d’en avoir tiré sur une autre pendant les troubles dans la ville, non coupable de tous les chefs d’accusation.

Rittenhouse risquait une peine d’emprisonnement à perpétuité s’il était reconnu coupable d’homicide intentionnel au premier degré.