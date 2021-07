Ilias Akhomach revient à l’entraînement avec Barcelone B

Le milieu de terrain de 16 ans de Barcelone, lias Akhomach, est de retour à l’entraînement après avoir été testé positif au Covid-19 au début de la pré-saison.

Le club a confirmé mardi que l’adolescent était de retour au travail mais était revenu à Barcelone B après avoir été initialement appelé à s’entraîner avec l’équipe première.

❗ COMUNICADO MÉDICO : Ilias Akhomach recibe el alta médica y se incorpora a los entrenamientos con el Barça B haciendo trabajo individual. El jugador ha obtenido un resultado negativo en la dernière prueba PCR realizada pic.twitter.com/GnJx5NhsdG – FC Barcelone B (@FCBarcelonaB) 27 juillet 2021

Ilias est un autre des jeunes talents brillants du club et il semblait qu’il aurait l’occasion d’essayer d’impressionner Ronald Koeman en pré-saison. Cependant, son test positif signifie qu’il a raté l’occasion de s’entraîner avec l’équipe première et les matchs amicaux contre Nastic et Gérone.

Koeman a pu utiliser de nombreux autres jeunes dans les matchs avec des joueurs tels que Gavi, Yusuf Demir, Rey Manaj et Nico Gonzalez, tous profitant de minutes dans les deux matchs amicaux.

Le patron du Barca semble prêt à nommer une équipe plus expérimentée pour le voyage en Allemagne pour les matches amicaux contre Stuttgart et le RB Salzbourg. Des habitués tels que Frenkie de Jong, Memphis Depay et Antoine Griezmann ont tous repris l’entraînement la semaine dernière, tandis que Ronald Araujo était de retour lundi et Sergio Busquets et Jordi Alba devraient revenir à temps pour le voyage.