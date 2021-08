Iliza Shlesinger étonne le public debout avec une annonce de grossesse douce

La comédienne Iliza Shlesinger, mieux connue pour son spécial Netflix Elder Millennial et le film Spenser Confidential, a annoncé lors d’un spectacle vendredi soir au Tobin Center for the Performing Arts à San Antonio, TX. Elle a expliqué comment certaines de ses dates de tournée initiales ont dû être reprogrammées en raison de COVID, avant d’expliquer une autre raison pour laquelle elle a dû modifier son emploi du temps. “C’est parce que j’ai travaillé sur un très gros projet, et vous pourrez le voir en janvier !” dit-elle avec ravissement avant d’exposer son ventre de femme enceinte au public extatique.

Shlesinger, qui est mariée au chef Noah Galuten depuis 2018, a également raconté avec enthousiasme à PEOPLE sa première grossesse. La comédienne, qui a construit sa carrière sur des blagues sur le fait d’être célibataire et de sortir ensemble, a expliqué qu’elle était “excitée et ouverte d’esprit” à propos de cette nouvelle phase de sa vie et a souligné les compétences qu’elle avait déjà développées. “Je peux décrocher ma mâchoire et manger un cantaloup entier en un seul souffle”, a-t-elle plaisanté.

QUI EST LE BÉBÉ !? pic.twitter.com/Q017nCgl5O – Iliza Shlesinger (@iliza) 14 août 2021

Shlesinger a également déclaré à PEOPLE qu’elle avait découvert qu’elle était enceinte alors que son assistante était présente. “Nous l’avons appris lors d’un test et mon assistant était dans la pièce avant que mon mari n’arrive”, a-t-elle déclaré. “Donc, techniquement, elle l’a découvert en premier. C’était inconfortable pour tout le monde !” La star de Good on Paper a également expliqué qu’elle et son mari avaient déjà découvert le sexe du bébé. “Nous avons immédiatement découvert que c’était une fille. Nous ne voulions pas révéler le sexe et tuer accidentellement des gens”, a-t-elle plaisanté, expliquant que leur nouvelle arrivée est prévue “dans le courant de l’année prochaine, bien sûr”.

Shlesinger a été extrêmement honnête à propos de son mariage et les fans peuvent espérer que cette transparence se poursuivra également pendant la maternité. “J’ai eu l’expérience de me marier, et j’aime mon mari, et c’était une belle journée, mais ce n’est pas que de la perfection”, a-t-elle déclaré à PEOPLE en 2018. “Les femmes devaient traverser cela sans problème, et je suis ici pour vous dire, c’est très humain d’avoir des pensées négatives ce jour-là. Comme pour les photos de mariage et les réseaux sociaux, ce sont les moments forts de notre vie que nous montrons aux gens, et nous pouvons garder ces deux idées en tête : vous pouvez être belle et être ennuyée en même temps. Je pense que c’est presque le nœud de l’existence de beaucoup de femmes. Tous ces efforts sont faits pour que tout soit parfait, mais je voulais juste jeter un coup d’œil sur le côté le plus sombre de la chose. “