Ilkay Gundogan pense que Robert Lewandowski du Bayern Munich devrait remporter le Ballon d’Or

Le Ballon d’Or est l’une des récompenses individuelles les plus prestigieuses qu’un joueur de football puisse recevoir, et dans seulement deux jours, nous connaîtrons le vainqueur de cette année. Les principaux prétendants pour cette année sont Lionel Messi du PSG et de Barcelone, et Robert Lewandowski du Bayern Munich.

Ilkay Gundogan connaît une autre saison solide pour Manchester City et l’Allemagne. Ilkay était en très bonne forme la saison dernière, puisqu’il a marqué quelques buts très importants. Le milieu de terrain allemand pense que son ancien coéquipier Robert Lewandowski devrait remporter le Ballon d’Or.

Gundogan a déclaré à PunditArena : « Je pense que j’irais avec Lewandowski, pour être honnête. J’ai joué avec lui à Dortmund, donc je sais à quel point il est génial, à quel point il est dévoué à son travail. Le fait que l’année dernière il n’y avait pas eu de Ballon d’Or, et qu’il l’aurait probablement mérité l’année dernière.

Pour être juste, Ballon d’Or a perdu beaucoup de sa crédibilité au cours des deux dernières années, et tout a culminé l’année dernière lorsqu’ils ont décidé d’annuler complètement le prix pour cette année-là. Espérons qu’ils puissent y arriver cette année!