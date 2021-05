Ill Niño fait équipe avec Sonny Sandoval de POD pour un nouveau single “ All Or Nothing ”

ILL NIÑO a publié une vidéo pour la nouvelle piste “Tout ou rien”, avec une apparition d’invité par COSSE chanteur Sonny Sandoval, extrait du prochain album du groupe, “IllMortals”.

“Comme COSSE, ILL NIÑO ont toujours intégré leur culture, leurs racines et leur héritage dans leur musique et leur son, ce qui les distingue dans cette scène métal depuis plus de deux décennies, ” Sandoval dit. “C’était pour moi un honneur et un privilège d’avoir contribué à ce disque. Après les avoir connus depuis 20 ans maintenant, je ne sais pas pourquoi nous n’avons pas fait ça plus tôt.”

Ajoute ILL NIÑO chanteur Marcos Leal: “‘Tout ou rien’ a été écrit comme un défi pour moi-même. J’ai su le moment où j’ai rejoint ILL NIÑO Je ferais face à la négativité, à l’examen et peut-être au ridicule. Cela m’a amené à me remettre en question et même à me demander si j’étais assez bon pour saisir cette opportunité. Je me suis lancé un défi en vous défiant tous, que feriez-vous si l’opportunité d’une vie était à votre portée? J’ai choisi d’aller «tout ou rien». Je veux remercier un de mes héros, Sonny Sandoval de COSSE pour avoir prêté sa fraîcheur à ce morceau et avoir été une inspiration constante. “

le “Tout ou rien” single sera disponible via les fournisseurs de musique numérique le 14 mai.

En décembre dernier, ILL NIÑO a fait ses débuts avec un nouveau morceau, “Mascara”, mettant en vedette une performance d’invité de AJ Channer de LE FEU DES DIEUX.

“IllMortals” devrait sortir cet automne via Musique de Break Silence (BSM), qui est distribué via UN RPM.

En décembre dernier, ILL NIÑO a sorti le clip officiel de son précédent single, “Mascara”.

ILL NIÑOLa gamme actuelle comprend un membre fondateur Dave Chavarri et bassiste de longue date Laz Pina aux côtés de recrues récentes, Leal (SOLEIL BRISÉ), guitariste principal Jes DeHoyos (FILS DU TEXAS) et guitariste rythmique Sal Dominguez (SUR UN CORPS EN FEU).

“IllMortals” présentera des apparitions d’invités supplémentaires par Benji Webbe (SKINDRED) et Max Georgiev (TOMBER EN ARRIÈRE).

ILL NIÑOLe nouvel album du groupe marquera la première sortie du groupe depuis le départ du chanteur Cristian Machado, guitariste principal Ahrue “Lustre” Ilustre et guitariste rythmique Diego Verduzco. Machado, Ilustre et Verduzco, de même que Chavarri et Pina, a annoncé en mars 2020 avoir “conclu un accord mutuel, amiable et contraignant” qui permettra Chavarri et Pina continuer avec ILL NIÑO tandis que Machado, Verduzco et Ilustre passera à de nouveaux projets. Selon un communiqué commun des cinq musiciens, “Aucune partie n’a reconnu sa faute et il n’y a pas eu de jugement de la Cour sur le fond. Les parties ont conclu un accord de règlement confidentiel.”

Pendant un novembre 2020 Facebook en direct discuter avec The New York Hardcore Chronicles, Chavarri a déclaré à propos de ILL NIÑOChangements récents de la programmation: “Quand tout cela s’est arrêté, Laz et j’avais pris la grande route et été classe à ce sujet et pas vraiment parlé. Nous pensons qu’il est faible d’aller là-bas et de dénigrer quelqu’un, de répandre des demi-vérités, de jouer la victime et d’essayer d’attirer l’attention. Ce n’est pas ce que nous voulons faire. Nous voulons que ça reste positif. Le groupe va mieux que jamais. “

Concernant ILL NIÑOles nouveaux membres de Dave a déclaré: “Nous avons été très chanceux d’avoir les meilleurs gars du groupe. Marcos Leal, qui chante également pour un groupe appelé SOLEIL BRISÉ. Un super gamin, mec. Putain de faim comme de la merde pour se faire chier. Mais très, très au sommet de son art. C’est une putain de star du début à la fin. Mais la meilleure partie de tout cela est qu’il est si facile de travailler avec lui. Il est tellement dans la musique, et il est tellement passionné par le business, et c’est la moitié de la putain de bataille. Lorsque vous perdez votre passion… Je ne peux plus travailler avec des gens qui ne sont plus passionnés par ce qu’ils font, et c’était l’une des principales raisons du changement de line-up. Nous avons Jes DeHoyos à la guitare solo, qui joue également dans un autre groupe appelé FILS DU TEXAS, et Sal Dominguez, qui était dans SUR UN CORPS EN FEU. Nous avons eu le plaisir de passer du temps avec lui sur Grabuge festival quand nous avons tourné avec ces gars-là, et c’était putain de hilarant. Nous nous sommes beaucoup amusés avec ces gars-là. Nous aimons SUR UN CORPS EN FEU – un super putain de groupe. Et nous avons réorganisé la gamme, mec. Voici la nouvelle gamme. “

Il a poursuivi: “La seule chose à propos de cette formation est que nous sommes ici pour nous élever. Nous ne sommes pas ici pour nous mettre les uns les autres ou pointer du doigt. Ce groupe élève l’autre. Chaque membre de ce groupe est si important. au puzzle en ce moment, parce que nous nous nourrissons tous les uns des autres. Nous parlons tous quotidiennement. Je parle à chaque membre du groupe pratiquement tous les jours, et c’est quelque chose qui manquait – la déconnexion que j’ai eue avec la dernière formation. était une déconnexion qui a en fait commencé il y a environ sept ans, et elle s’est progressivement aggravée.

“Écoutez, parfois vous devez vivre des conneries comme ça pour pouvoir entrer dans une lumière positive et dans une meilleure situation,” Chavarri ajoutée. “Et c’est comme ça que la vie est, n’est-ce pas? Ça te jette de la merde foutue en cours de route pour que tu puisses sortir et faire exploser ce que tu as en ce moment.”

Machado a récemment confirmé qu’il travaillait avec Ilustre et Verduzco sur un nouveau projet. Le groupe encore inconnu a déjà terminé un album pour une sortie provisoire fin 2021.

Crédit photo: Tom Barbee