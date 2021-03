Illa exclut des élections anticipées après le départ des Églises du gouvernement

Le candidat du CPS à la présidence de la Generalitat et ancien ministre de la Santé, Salvador Illa, a assuré ce vendredi que « Il n’est pas pratique » de déclencher des élections générales après le départ du deuxième vice-président du Gouvernement, Pablo Iglesias, qui sera candidat aux élections de Madrid.

« Pedro Sánchez a exprimé sa volonté d’épuiser la législature et je pense que ce n’est pas pratique (de déclencher des élections). Nous sommes à un moment où nous devons donner une image de stabilité et de sérieux « , Illa a déclaré dans des déclarations à Catalunya Ràdio.

Pablo Iglesias quittera bientôt le gouvernement pour assister aux élections régionales de la Communauté de Madrid le 4 mai, l’actuelle ministre du Travail, Yolanda Díaz, occupera la troisième vice-présidence du gouvernement, maintenant son portefeuille ministériel.

Illa a indiqué que ce mouvement montre clairement que « L’accord de coalition » entre le PSOE et United We Can pour la législature actuelle demeure.