Illan Meslier signe un contrat à long terme chez Leeds United

Après avoir signé définitivement pour le club de Lorient il y a un an, le gardien Illan Meslier a signé un nouveau contrat à long terme pour Leeds United. La nouvelle suit le directeur, Marcelo Bielsa, prolongeant son contrat d’un an. Leeds United entre maintenant dans la nouvelle saison de Premier League avec une certitude quant à l’avenir de son numéro un et manager.

Illan Meslier signe un contrat à long terme

Nouvelles de bienvenue pour les fans de Leeds United

Initialement, l’histoire entourant la prolongation du contrat de Meslier a éclaté avec l’écrivain de Leeds United de ., Phil Hay. Meslier a été un favori des fans lors de ses deux premières saisons au club. Sous Bielsa, il y a un fort sentiment qu’il ne fera que monter en puissance. La saison dernière, à Leeds, revenu dans l’élite, après une absence de 16 ans, Meslier a fait 11 feuilles blanches alors que l’équipe a terminé un impressionnant record de neuvième en championnat pour un gardien U21.

La forme impressionnante d’Illan Meslier l’a amené à rejoindre l’équipe française des moins de 21 ans où il est très bien noté. La France s’est vantée de grands talents au fil des ans à ce poste : Hugo Lloris, Steve Mandanda et, plus récemment, Mike Maignan ont tous pris le rôle. Si Meslier peut continuer sa forme impressionnante avec Leeds, alors il sera en lice pour la place de numéro un français dans un proche avenir.

Fenêtre de transfert silencieuse à Elland Road

Mis à part les renouvellements de joueurs : Meslier, Bamford et Dallas, il y a eu peu d’arrivées à Leeds cet été. Jack Harrison a rendu son déménagement de Manchester City permanent pour 11,52 millions de livres sterling. En plus de cela, ils ont signé Junior Firpo du Real Betis pour 13,50 millions de livres sterling et ont recruté deux jeunes joueurs à Kristoffer Klaesson (Vålerenga) et Lewis Bate (Chelsea); le premier fournissant un back-up à Meslier dans le filet.

Il semble que peu de preuves suggèrent que Leeds attirera plus de joueurs avant la fin de la fenêtre cet été. Cependant, ils n’ont jamais été du genre à vaquer à leurs occupations d’une manière bruyante : leur transfert record de Rodrigo a été gardé secret. Indépendamment de leur recrutement, l’équipe actuelle devra creuser profondément cette saison si elle veut reproduire sa première campagne réussie. La nouvelle qu’Illan Meslier a signé un nouveau contrat à long terme pour Leeds United.

