Illarramendi manque la finale de la Coupe en raison d’une blessure

04/02/2021 à 20:43 CEST

Le capitaine de la Real Sociedad, Asier Illarramendi, a subi une blessure musculaire à l’entraînement cet après-midi qui l’amène à être hors de la finale de la Copa del Rey que les Donostiarras jouent ce samedi contre l’Athletic Bilbao.

Le club txuri urdin a rapporté sur le problème physique de l’ancien joueur du Real Madrid que « a subi une crevaison au mollet droit pendant l’entraînement compatible avec une lésion musculaire du mollet médial ou du soléaire. «

Illarramendi est de retour pour affronter l’Athletic après avoir été blessé précisément dans un derby au premier tour de la saison dernière et maintenant il subit à nouveau une période de rééducation, qui a été son état habituel au cours de la dernière année et demie.

Le milieu de terrain de Mutriku était un candidat ferme pour le onze réaliste de cette finale et sa défaite sera couverte entre Guevara et Martín Zubimendi, avec plus d’options pour le premier puisque son partenaire vient de jouer les matchs avec l’équipe U21 avec l’Espagne.