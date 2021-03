Illescas accueille Azuqueca le dernier jour de match

29/03/2021 à 22:41 CEST

Mardi prochain à 20h00 se jouera le match du dernier jour de la première phase de la troisième division, dans lequel nous les verrons s’affronter Illescas et à Azuqueca dans le Municipale d’Illescas.

le Illescas affronte la vingt-deuxième journée du tournoi avec l’illusion de retrouver sa place après avoir fait match nul 1-1 contre le Conquête dans son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté six des 19 matches disputés jusqu’à présent et ont réussi à marquer 18 buts pour et 20 contre.

Pour sa part, Azuqueca a subi une défaite à la Villacañas dans le dernier match (1-3), de sorte qu’une victoire contre Illescas cela l’aiderait à améliorer son bilan dans le tournoi. À ce jour, sur les 19 matchs joués par le Azuqueca Dans la première phase de la troisième division, il en a remporté sept avec un solde de 21 buts en faveur et 24 contre.

Faisant attention à la performance en équipe à domicile, le Illescas il a gagné quatre fois, il a été battu une fois et il a fait match nul quatre fois en neuf matchs joués jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. À la maison, le Azuqueca a un bilan de trois victoires et six défaites en neuf matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade de la Illescas pour essayer de casser les statistiques.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Municipale d’Illescas, entraînant une défaite et un nul en faveur de la Illescas. De même, les locaux sont ceux qui ont remporté le plus de victoires dans leur stade contre les AzuquecaEh bien, ils l’ont fait les cinq dernières fois. Le dernier match entre Illescas et le Azuqueca Cette compétition a eu lieu en janvier 2021 et s’est terminée par un match nul 1-1.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la première phase de la troisième division, nous pouvons voir que les deux équipes sont séparées d’un point en faveur de la Illescas. À ce moment, le Illescas il a 25 points et est en septième position. Pour sa part, le Azuqueca il compte 24 points et se classe huitième de la compétition.