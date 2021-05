Illescas quitte l’Atlético Ibañés sans marquer de points (2-3)

29/05/2021 à 21:16 CEST

le Illescas a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 2-3 contre lui Athlétique Ibañés ce samedi dans le Municipal de Casas Ibáñez. le Athlétique Ibañés Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après un nul 2-2 lors du dernier duel joué contre le Conquête. Du côté des visiteurs, le Illescas ils ont été battus 0-1 lors du dernier match qu’ils ont joué contre les UD Almansa. Grâce à ce résultat, l’équipe d’Illescano est deuxième, tandis que le Athlétique Ibañés Il est cinquième à la fin du match.

Le match a commencé de manière positive pour lui Athlétique Ibañés, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Bol à la minute 18. Par la suite, une nouvelle occasion a augmenté le score des locaux grâce au succès devant le but avec une pénalité maximale de Paul à la 44e minute qui a établi le 2-0 pour le Athlétique Ibañés. L’équipe visiteuse a réduit les écarts grâce à un but de Molina peu avant la fin, plus précisément en 45, concluant la première partie avec un 2-1 à la lumière.

Dans la deuxième période est venu le but pour lui Illescas, qui a mis les tables avec un peu de Rodriguez dans la minute 63. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe Illescano, qui a renversé le score en établissant le 2-3 par un but de Fernando Harta peu avant la fin, plus précisément en 89, clôturant ainsi le duel avec un score de 2-3 au tableau d’affichage.

Le technicien de la Athlétique Ibañés, Antonio Castillo, a donné son entrée sur le terrain à Ivan Oui Lupion remplacement Carrasco Oui Josete Guijarro, tandis que de la part du Illescas, Image de balise Miguel Toledo Garcia remplacé Rodriguez, Coût Oui Pigeon pour Sinon, Rodrigue Oui Molina.

L’arbitre du match a sorti quatre cartons jaunes. Des deux équipes, Cifu et Ivan de l’équipe locale et Raphaël Oui Fernando Harta L’équipe visiteuse a reçu un carton jaune.

Avec ce résultat, le Athlétique Ibañés il obtient 32 points et le Illescas obtient 38 points après avoir remporté le duel.

Le lendemain, l’équipe d’Antonio Castillo l’affrontera Azuqueca, Pendant ce temps, il Illescas de Miguel Toledo Garcia lui fera face Almagro.

Fiche techniqueAtlético Ibañés :Conra, Cifu, Pablo, Royo, Delicado, Candela, Bolo, Cifuentes, Carrasco (Ivan, min.69), Josete Guijarro (Lupion, min.83) et Marcos MorenoIllescas :Pedraza, Siño (Rodriguez, min.46), Emile, Valentín, Carlos Jimenez, Molina (Palomo, min.81), Omgba, Fernando Harta, Mario Sanjurjo, Rafael et Rodrigo (Cuesta, min.79)Stade:Municipal de Casas IbáñezButs:Bolo (1-0, min. 18), Pablo (2-0, min. 44), Molina (2-1, min. 45), Rodriguez (2-2, min. 63) et Fernando Harta (2-3 , min. 89)