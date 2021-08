in

Illimité! Galilea Montijo fête ses 10 ans de mariage | Instagram

Les conducteurs d’aujourd’hui, collègues et amis les plus proches de Galilea Montijo et de son mari ont célébré avec eux une décennie de mariage, avec une grande fête au cours de laquelle ils ont oublié un instant l’éventualité.

Le membre de “Les étoiles“On le voit heureux dans certaines des photographies qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux avec une grande fête et une scène avec des lumières colorées, cependant, Galilea Montijo n’aurait pas été exempte de vives critiques.

Cependant, le collaborateur de “Hoy”, “Vida Tv”, “Petits géants“,” Fais-moi rire et tu seras millionnaire, entre autres, j’aurais anticipé la semaine dernière la célébration, que je réaliserais de toute façon puisque c’était quelque chose que je préparais depuis longtemps, a-t-il commenté.

A ces moments-là, “Gali“Elle a demandé à ne pas être critiquée pour sa décision, cependant, les commentaires ne se feront pas attendre.

Galilea Montijo et son mari Fernando Reina Iglesias, accompagnés d’amis dans la célébration de leur dixième anniversaire. Capturer Instagram

Pour un tel moment, Galilée Montijo et son mari, a joué dans une série de rituels et la présentatrice a de nouveau porté le voile en pleine grande fête pour fêter ses 10 ans avec son partenaire, à qui elle a même dédié un message émouvant sur les réseaux sociaux.

Après 10 ans !!!! Nous sommes toujours là des hauts, des bas, des rires et des larmes ! Je veux juste remercier tout votre amour et tout ce que vous faites. Je t’aime. Joyeux anniversaire!!! @reinaiglesias, a écrit Galilea dans le post.

Les invités, parmi lesquels ils comptaient beaucoup d’amis du “tapathie“Comme Bozzo, Lambda García, Andrea Escalona, ​​Paul Stanley et même Verónica Castro, ils auraient apprécié l’ambiance et auraient fait leurs meilleurs pas sur une piste en acrylique illuminée par le dessous de différentes couleurs.

Ces derniers jours, l’épouse du “politicien et homme d’affaires”, aurait partagé en larmes une regrettable nouvelle concernant son père, Don Gustavo Montijo Talamantes, qui serait parti, après des complications d’avoir contracté la maladie de la contingence sanitaire qui sévit dans le monde.

Montijo Torres, qui a eu 48 ans le 5 juin au milieu de vacances reposantes sur les plages de Basse-Californie, a confié au public de l’émission que le départ de son père l’avait affecté d’une manière ou d’une autre.

La collaboratrice de la production actuellement dirigée par Andrea Rodríguez Doria, Martha Galilea Montijo Torres, a donné des détails sur la relation entre elle et son père, dont elle a mentionné qu’elle n’avait jamais été très proche et avait très peu de souvenirs de son enfance avec lui.

Martha Galilea a déclaré qu’elle n’avait vu son père que pendant les premières années de sa vie, plusieurs années plus tard, elle est retournée dans sa famille et ne l’a accepté que pour sa mère.

De la même manière, elle a partagé qu’elle avait des sentiments mitigés car, avec le chagrin qu’elle ressentait pour sa famille, elle a également célébré ses 10 ans de mariage.

Quels sont les paradoxes de la vie, aujourd’hui je fête mes 10 ans à la maison et j’ai une surprise pour Fer.

Elle a également souligné qu’elle chercherait très bientôt à retrouver sa mère, car son père “était l’amour de sa vie” et son état d’esprit était ce qui l’inquiétait le plus.

Bientôt, je vais câliner ma mère. Je voulais que tu l’entendes de moi. J’avais envie de les partager car alors les histoires commencent, moi en fête d’un côté…, a-t-il prévenu.

La “mannequin” et actrice de télévision de titres tels que “El Premio Mayor”, “El Precio de tu amor”, entre autres, a confirmé vendredi dernier que son père avait perdu la vie à Guadalajara, Jalisco, elle et sa famille natale.

Son père, qui était également membre du Parti d’action nationale, a été hospitalisé pendant 10 jours avant de perdre la vie, malgré le programme de vaccination complet.