Illueca a battu Borja 1-0

28/03/2021 à 20:57 CEST

Le Illueca a commencé par une victoire 1-0 à domicile contre le Borja lors de leur premier match de la deuxième phase de la troisième division, qui a eu lieu ce dimanche dans le Papa Luna. Avec ce résultat, l’équipe Illuena est deuxième avec trois points et Borjano sixième sans point à la fin du match.

Le jeu a commencé d’une manière favorable pour lui Illueca, qui a créé la lumière avec un objectif de Morales. Avec ce score, la première partie du jeu s’est terminée.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur le score de 1-0.

Le deuxième jour, le Illueca jouera contre lui Calamocha à la maison et le Borja jouera son match contre lui Binéfar dans son fief.

Fiche techniqueIllueca:Roberto C., Pinto, Sergio, Karol Losin, Jorge Lopez, Morales, Ormad, Alex Gracia, Gorry, Víctor Merino et José LuisBorja:Albero, Lou, Machote, Pérez, Carlos Cirac, Lahuerta, Maldonado, Cano, Terré, Gotor et EmilioStade:Papa LunaButs:Morales (1-0, min.44)