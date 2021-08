Illusion pour la revalidation de Cadix en 1er

in

Cadix et Levante se rencontrent le premier jour de la Ligue au stade Nuevo Mirandilla – nom actuel de l’ancien Ramón de Carranza – pour la troisième fois de leur histoire qu’ils le font dans la catégorie la plus élevée et après que les deux matchs précédents se concluront en une cravate.

Les jaunes ont des pertes importantes. Le plus marquant et qui inquiète son entraîneur est celui du milieu de terrain José Mari, avec une blessure qui ne devrait pas durer très longtemps. ils ne seront pas Jon Ander Garrido, qui devra subir une intervention chirurgicale pour une tendinose chronique ; le côté Arzamendia ni l’attaquant Tableau ‘Nano’.

Levante se rend à Cadix avec le bloc de la campagne précédente comme base de l’équipe et même avec la possibilité que la formation initiale n’inclue que des footballeurs qui étaient déjà actifs dans le club lors du championnat précédent. Juste l’option qui Roberto Soldado se faufiler dans le onze briserait le bloc continuiste.

Les files d’attente probables

Cadix: Ledesma; Akapo, Fali, Marcos Mauro, Espino ; Carcelén, Jonsson, Salvi, Perea, Alejo ; et Negredo.

j’ai soulevé: Aitor Fernández; Miramón, Duarte, Vezo, Clerc; Radoja, De Frutos, Melero, Campagne ; Roger et Morales.

Arbitre: Santiago Jaime Latre (Comité aragonais).

Stade: Nouvelle Mirandilla.

Temps: 19h30.