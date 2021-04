Illusion républicaine – Pas de désinformation – Le plus grand danger pour la démocratie américaine ⋆ .

– du Salon

C’était peut-être inévitable, mais maintenant c’est certain: à trois mois de la violente insurrection provoquée par Donald Trump au Capitole américain, la majorité des électeurs républicains ont choisi une histoire qu’ils peuvent utiliser pour justifier leur soutien à ce que Trump et les émeutiers ont fait. Selon un sondage publié cette semaine par . et Ipsos, la croyance en les théories du complot sur l’insurrection est répandue parmi les électeurs républicains, 55% affirmant être «d’accord» ou «plutôt d’accord» sur le fait que les émeutiers étaient vraiment «antifa» déguisés. Un autre 51% des répondants républicains sont d’accord ou plutôt d’accord que les émeutiers – qui semblent avoir tué un policier, agressé violemment des centaines d’autres, et scandaient «pendez Mike Pence» alors qu’ils saccageaient le Capitole – «étaient pour la plupart pacifiques, la loi- des Américains fidèles. Et 60% sont d’accord ou plutôt d’accord avec l’affirmation totalement fausse de Trump selon laquelle Joe Biden a volé les élections de 2020.

Il va sans dire que ces chiffres sont terrifiants, précisément parce qu’ils captent un niveau d’illusion vraiment difficile à imaginer.

On ne sait pas combien il y a de chevauchement entre les adhérents aux diverses théories du complot. Ce pourrait être une situation où la moitié des républicains ont jeté dans le mensonge «antifa canular» et une autre moitié avec le mensonge «pas si violent». Ou il se pourrait que beaucoup de républicains croient les deux en même temps, même si les théories du complot se contredisent, car il ne sert à rien de crier que «l’antifa l’a fait» si vous niez également la violence bien documentée du insurrection. Mais la recherche montre depuis longtemps que les théoriciens du complot ne se soucient pas de savoir si leurs théories se contredisent. Par exemple, les personnes qui croient que la princesse Diana a été assassinée sont également plus susceptibles de croire qu’elle est toujours secrètement en vie. Les théories du complot concernent rarement une compréhension littérale et sincère des faits, mais plus proches de fables ou de mythes religieux – récits réconfortants qu’une personne se raconte pour justifier un système de croyances sous-jacent.

Dans ce cas, la croyance sous-jacente rationalisée est le tournant républicain contre la démocratie elle-même. Les électeurs républicains comprennent que leur idéologie et leur parti sont tous deux impopulaires. Ils savent que maintenir le pouvoir signifie passer outre les souhaits de la majorité des Américains. Mais plutôt que d’admettre à haute voix – ou peut-être même à eux-mêmes – qu’ils préféreraient mettre fin à la démocratie américaine, ils s’accrochent à ces théories du complot réconfortantes qui leur permettent de raconter une histoire où ils sont les héros, pas les méchants qui essaient de retirer leurs droits. autres Américains.

La réaction au sondage s’est largement concentrée sur le rôle que jouent les campagnes de désinformation de droite menées par de grands médias comme Fox News et Breitbart pour rendre les électeurs républicains si délirants.

C’est vraiment effrayant et frustrant que la moitié des républicains pensent que l’émeute du 6 janvier était «pacifique», alors même que les familles des officiers décédés pleurent toujours ceux qu’ils ont perdus. La désinformation est mortelle. – BrooklynDad_Defiant! (@mmpadellan) 5 avril 2021

Il ne fait aucun doute que la lance de feu des mensonges venant de Trump et de ses partisans médiatiques compte. Pourtant, il est important de comprendre que les électeurs républicains ont ici une autonomie. Ce ne sont pas des chiffrements stupides, incapables de résister à l’attrait de la propagande de Fox News. Ils choisissent activement de regarder Fox News et de rejeter les informations véridiques. Quiconque a essayé de corriger un ami ou un parent républicain qui partage de la désinformation peut attester de cette sombre réalité. Ils ne vous remercient presque jamais de les avoir remis en ordre ou ne se fâchent pas contre Tucker Carlson pour leur mentir. Ils deviennent défensifs et doublent les mensonges. Ils préfèrent les mensonges à la vérité.

Dans un sens, alors, on peut se demander si les électeurs républicains «croient» vraiment que Trump a vraiment gagné les élections, ou que l’antifa était derrière l’insurrection, ou que l’insurrection n’était pas vraiment violente. Au moins, ils peuvent ne pas le croire dans le sens habituel que nous utilisons le mot «croire» pour signifier une conviction qu’une chose est vraie, comme croire que le soleil se lèvera à l’est ou que Prince a écrit «Quand les colombes pleurent» dans une nuit. Beaucoup d’entre eux l’affirment probablement davantage comme une démonstration de loyauté tribale et, bien sûr, comme une couverture pour leurs croyances plus indescriptibles mais plus vraies, comme la croyance que les Blancs sont les seuls dont les votes devraient vraiment compter. Comme David Graham l’a fait valoir en février à l’Atlantique, «les républicains soutiennent Trump non pas en dépit de l’insurrection mais à cause d’elle». Mais ils savent que dire à haute voix qu’ils veulent renverser la démocratie est mauvais. Au lieu de cela, ils s’accrochent à des théories du complot, dont beaucoup se contredisent, qui sont des substituts de leurs croyances anti-démocratiques réelles mais indescriptibles.

La preuve que la loyauté tribale et les désirs émotionnels l’emportent sur les preuves empiriques auprès des électeurs républicains a été clairement démontrée par la réaction, dans les premiers jours de la présidence de Trump, à l’insistance de Trump sur le fait que sa foule d’inauguration était plus grande que celle de Barack Obama. Tout le monde pouvait voir que ce n’était qu’une fraction de la taille, mais lorsque les chercheurs ont interrogé les électeurs républicains à ce sujet dans les jours qui ont suivi l’inauguration, plus de 40% étaient prêts à se ridiculiser pour insister sur le fait que la foule de Trump était plus grande.

Depuis lors, le défi et la défensive des électeurs de Trump n’ont fait que monter en flèche, au point que beaucoup, sinon la plupart, nieront que le ciel est bleu si Trump le leur demandait. Ce n’est pas parce qu’ils «croient» aux mensonges, autant qu’ils croient en leur propre haine des libéraux et qu’ils diront ou feront n’importe quoi pour rejeter ce que les libéraux croient. C’est ainsi que tant d’électeurs de Trump se sont persuadés de traiter la pandémie, qui était évidemment réelle, comme un canular. Et pourquoi ils peuvent regarder une foule hurlante d’insurgés violents agitant des drapeaux Trump et nier les preuves de leurs propres yeux.

La désinformation est certainement l’un des pires problèmes de notre pays. Le flot constant de mensonges de droite déchire ce pays. Mais il est essentiel de comprendre pourquoi la désinformation est si puissante. La plupart des électeurs républicains croient que leur tribu qui rétrécit rapidement devrait détenir tout le pouvoir et sont prêts à sacrifier la démocratie elle-même pour s’accrocher au pouvoir.

Ce que la désinformation de Fox News et d’autres médias fait, c’est donner aux républicains des excuses et des rationalisations pour continuer à avoir des croyances répugnantes qu’ils savent très bien ne peuvent être justifiées sur le fond. Fox News pompe sans vergogne des mensonges tous les soirs, et c’est une menace pour notre démocratie. Mais ce qui est encore plus effrayant, c’est qu’ils ont un public tellement avide de mensonges qu’ils allumeraient même Fox News si le réseau cessait de mentir.

