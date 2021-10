Illya Marchenko parvient à se qualifier pour les huitièmes de finale aux dépens d’Alexander Bublik

19/10/2021

Le à 21h45 CEST

l’ukrainien Illia Marchenko, numéro 164 de l’ATP, s’est imposé en seizièmes de finale du tournoi ATP 250 de Moscou pour 6-4 et 6-3 en une heure et vingt-quatre minutes au joueur kazakh Alexandre Bublik, numéro 35 de l’ATP et tête de série numéro 5. Avec ce résultat, nous continuerons à voir le vainqueur du match dans la prochaine phase du tournoi ATP 250 de Moscou, les huitièmes de finale.

Bublik n’a jamais réussi à casser le service, tandis que Marchenko, de son côté, l’a fait 3 fois. De même, le joueur de tennis ukrainien a réalisé un premier service de 59 % et a commis 3 doubles fautes, réussissant à remporter 71 % des points de service, tandis que son adversaire a réalisé 56 % de premier service et 7 doubles fautes, réussissant à remporter 57 % des points à le service.

Le joueur ukrainien jouera en huitièmes de finale de la compétition contre le joueur de tennis australien John Millman, numéro 62, demain mercredi à partir de 9h00, heure espagnole.

Ce championnat se déroule en Moscou du 16 au 24 octobre sur dur sous abri. Pendant la compétition, un total de 40 joueurs de tennis s’affrontent. Sur l’ensemble des candidats, 28 au total accèdent à la phase finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui parviennent à s’imposer dans les manches précédant le championnat et les joueurs invités.