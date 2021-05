Illya Marchenko passe le tour de Roland-Garros

24/05/2021

Le 25/05/2021 à 00:00 CEST

Illya Marchenko, Ukrainien, numéro 161 de l’ATP, a remporté en trois heures et six minutes par 6 (5) -7 (7), 7-5 et 6-4 au canadien Brayden schnur, numéro 224 de l’ATP, au tour de qualification de Roland-Garros. Avec ce résultat, le vainqueur parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour se qualifier pour Roland-Garros.

Schnur a réussi à briser le service de son adversaire 4 fois, tandis que le joueur ukrainien, de son côté, l’a réussi 6 fois. De même, Marchenko a réalisé 61% dans le premier service, 4 doubles fautes et 64% des points de service, tandis que les données de son rival sont de 61% d’efficacité, 6 doubles fautes et 58% de points obtenus pour servir.

Dans le tournoi Paris (Open de France Indiv. Masc.) une phase de pré-qualification est organisée à laquelle les joueurs de tennis avec les classements les plus bas doivent passer pour entrer dans le tournoi officiel. Au cours de cette phase spécifique, 128 joueurs s’affrontent. De plus, il est célébré entre le 24 mai et le 13 juin sur terre battue en plein air.