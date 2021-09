Ilott : 9 fois sur 10 vous vous en sortez avec un accident, une fois vous ne le faites pas…

Le jeune très apprécié Callum Ilott a parlé de l’effet que les accidents de course peuvent avoir sur les pilotes professionnels alors qu’il se familiarise avec le monde de l’IndyCar, la Formule 1 étant toujours très présente sur son radar.

Le pilote d’essai Ferrari F1 a pris sa retraite après avoir bouclé 77 tours de ses débuts prometteurs pour Juncos Hollinger Racing à Portland ce week-end. La collision en début de course qui a endommagé sa voiture était mineure par rapport à certaines que le jeune homme de 22 ans a connues tout au long de sa jeune carrière.

Et le talent né à Cambridge a révélé sa stratégie pour faire face à de tels incidents et aux dangers inévitables liés à la conduite à des vitesses de 200 mph ou plus.

Dans une interview de grande envergure avec le sponsor Adrian Flux, Ilott a expliqué : « Beaucoup de possibilités doivent se réunir et au moins neuf fois sur dix, vous pouvez vous en sortir avec un accident et peut-être une fois non.

« Quand c’est un proche qui a un accident, il y a évidemment une émotion qui s’y rattache. Mais ce ne sont que des faits et des statistiques pour moi. En fin de compte, vous êtes dans ce sport et vous êtes dans cette position. Si les statistiques étaient un peu plus élevées, je pense que je serais inquiet, mais pour le moment, vous espérez simplement que cela ne vous arrive pas. De nombreuses améliorations continuent d’être apportées en termes de sécurité également.

« Je ne dirais pas que nous sommes câblés différemment, les pilotes connaissent simplement les limites de ce dans quoi nous sommes et ce que nous pouvons faire beaucoup plus que les autres. Nous sommes très conscients des limites de chaque voiture dans laquelle nous montons. Tout est calculé et vous pouvez sentir et comprendre où cela se trouve et cela entre automatiquement dans votre cerveau. Mon corps dira ‘c’est ta limite’ et tu le sauras en fonction des conditions.

Que les pilotes de course soient affectés après un accident ou qu’un coéquipier ou un rival ait un accident reste un sujet profondément personnel pour le pilote de la Ferrari Academy.

L’espoir de la F1 a vu les conséquences d’une collision tragique en 2019 à Spa pendant ses jours en F2 qui a coûté la vie à son ami proche Anthoine Hubert et à son coéquipier grièvement blessé Juan Manuel Correa.

Illott a ajouté : « Pour satisfaire mon propre état mental, j’ai passé toute la soirée et le lendemain à analyser ce qui s’est passé.

« Dans mon esprit, j’ai complètement compris pourquoi c’est arrivé et il m’a semblé plus facile de l’accepter. Je le parcoure et le reconstitue. J’avais perdu un coéquipier et un bon ami et un autre se battait pour sa vie. C’était un processus continu pour y faire face.

“Vous ne pouvez pas changer ce qui s’est passé, mais il (Anthonie) m’a changé – pas à cause de l’accident – mais à cause de la façon dont il était, de la façon dont il a influencé les gens et j’ai pris pas mal de leçons de lui. J’ai pris sur moi de faire des changements, inspiré par lui.

« Tout le monde dit ‘vous le faites (la course) pour lui’, mais je préfère prendre les leçons qu’il m’a données car c’est un plus grand impact que de le faire pour lui. Cela peut arriver à n’importe qui et vous devez saisir chaque chance et chaque instant de la vie, c’est l’une des leçons que j’ai prises. Cela m’a aidé à changer mes valeurs et ma compréhension de certaines choses.

Le vice-champion de F2 2020 participera aux deux dernières courses de la saison IndyCar, dont la première se déroulera à Laguna Seca ce week-end. (Rapport d’Adrian Flux)