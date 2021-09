Ilott fera ses débuts en IndyCar avec l’équipe Juncos Hollinger · .

in

Le pilote de réserve Alfa Romeo et membre de la Ferrari Driver Academy Callum Ilott participera aux trois derniers événements IndyCar cette année pour Juncos Hollinger.

Ilott est arrivé deuxième derrière Mick Schumacher dans le titre de Formule 2 2020 mais n’a pas eu de programme de course cohérent depuis. Il a piloté les premiers essais d’Alfa Romeo au Grand Prix du Portugal et a couru le mois dernier aux 24 Heures du Mans avec Iron Lynx, dans une Ferrari GT.

Tel que rapporté par ., il semble probable qu’Ilott manquera un siège chez Alfa Romeo pour la saison 2022.

Ilott a annoncé aujourd’hui qu’il rejoindrait l’équipe Juncos Hollinger IndyCar relancée, qui reviendra dans la série lors du Grand Prix de Portland le week-end prochain, après avoir terminé les derniers tests. Avec trois événements restants au calendrier IndyCar de cette année, Juncos Hollinger vise à mettre en place la 77 voiture à moteur Chevrolet avant de commencer une campagne à temps plein pour 2022.

“Je suis heureux et excité d’annoncer que je courrai avec Juncos Hollinger Racing à Portland”, a déclaré Ilott dans le cadre de l’annonce. “Ce sera ma première fois en IndyCar et je courrai aux États-Unis, ce qui sera un peu différent de courir du côté européen.”

Il a confirmé qu’il avait reçu l’autorisation de la Ferrari Driver Academy pour rejoindre Juncos Hollinger. « Je suis impatient de travailler avec l’équipe au cours de cette première phase de leur développement et je suis fier de faire partie de cette opportunité de construire dans leur futur embarquement. Je tiens à remercier la Ferrari Driver Academy de m’avoir permis de saisir cette opportunité et Ricardo Juncos et Brad Hollinger de m’avoir intégré à l’équipe.

Bien que Juncos soit un nom familier à IndyCar, ayant couru dans la série de l’Indy 500 2017 jusqu’à la fin de 2019. Juncos Hollinger est une initiative relancée, rejointe par l’ancien membre du conseil d’administration de Williams, Brad Hollinger, ainsi que Ricardo Juncos.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

IndyCarParcourir tous les articles IndyCar

Partagez cet article de . avec votre réseau :