Ilott ouvert à la F1 ou à l’IndyCar en 2022 après ses débuts à Indianapolis · .

Callum Ilott, membre de la Ferrari Driver Academy, a effectué son premier test pour l’équipe Juncos Hollinger sur le parcours routier d’Indianapolis Motor Speedway aujourd’hui.

Le finaliste de la Formule 2 2020 fera ses débuts dans la série pour l’équipe sur le parcours routier de Portland la semaine prochaine.

La DW12 gérée par Juncos Hollinger et propulsée par Chevrolet a été renversée par l’ancien pilote de l’équipe Kyle Kaier à Sebring trois semaines plus tôt. Ilott a déclaré que cela lui semblait familier par rapport à une voiture de F2, mais qu’il appréciait de pouvoir pousser plus fort sur ses pneus.

“En termes de voiture, d’une certaine manière, le style est définitivement plus proche de ce que j’ai ressenti en F2”, a-t-il déclaré. « La F1, c’est une voiture incroyable, mais ça en soi, avec ces pneus Firestone, on peut vraiment la pousser, vraiment glisser dessus, ce que je n’ai pas vraiment eu en Europe. J’ai apprécié cela dans les deux premiers tours, pouvoir aller un peu de côté et en profiter. »

Ilott sera le plus récent ajout au champ IndyCarBien qu’Ilott n’ait été confirmé que pour la première des trois courses IndyCar restantes cette année, le directeur de l’équipe Ricardo Juncos tient à ce qu’il s’occupe du reste.

“Pour le moment, c’est une fois”, a-t-il déclaré. « Nous nous battons pour les deux dernières courses. Malheureusement, j’ai déjà organisé certaines choses pour ces semaines.

« Ce sera à la dernière minute si je m’engage à le faire. Ricardo m’a beaucoup poussé à le faire. Il faudra voir. Je ne pense pas, mais ne dites jamais jamais.

Cependant, Juncos a révélé qu’il avait initialement prévu d’avoir trois pilotes différents dans la voiture pour leur retour au championnat.

“Il était clairement en tête de ma liste ainsi que d’autres pilotes, pour être honnête”, a déclaré Juncos. « Il le sait. Ils ne pouvaient pas s’engager dans mon idée originale [which] devait avoir trois pilotes différents pour les trois dernières courses. Les trois très, très haut. L’autre horaire n’a malheureusement pas fonctionné.

Juncos Hollinger revient en IndyCar après deux ans d’absence. “Alors maintenant, Callum est déjà prêt pour Portland depuis le début. Bien sûr, comme il l’a dit, nous allons essayer de pousser un peu pour qu’il puisse rester dans la voiture. Ce serait formidable parce que c’est tellement important pour l’apprentissage de la piste à l’année prochaine, évidemment que nous parlons de continuer à renforcer l’équipe.

L’équipe réformée de Juncos Hollinger revient dans le championnat pour la première fois depuis 2019, lorsqu’elle a provoqué un choc en refusant à McLaren et Fernando Alonso une place sur la grille de départ pour l’Indianapolis 500. L’équipe a attiré le soutien de Brad Hollinger, qui était auparavant membre du conseil d’administration de Williams.

Juncos s’est dit impressionné par le premier run d’Ilott dans sa voiture aujourd’hui. « Il est très jeune, super talentueux. Tous ces tests et développements en Formule 1 qu’il effectue sont en fait importants pour nous.

« Un pilote sans préjugés d’avant », a poursuivi Juncos, « même qui n’a même pas conduit d’IndyCar auparavant, a un [clear] esprit, un retour super approprié, en faisant le travail qu’il fait en Formule 1, et le fait qu’il a 22 ans, très jeune, a également un bel avenir ici aussi.

IndyCar a vu une vague de pilotes européens arriver dans la série cette année, dont Romain Grosjean, Kevin Magnussen et Christian Lundgaard. Ce dernier a surpris lors de ses débuts sur le circuit routier IMS en prenant la quatrième place sur la grille après peu d’entraînement.

Ilott tenait à minimiser les attentes qu’il pourrait faire de même. “Nous espérons que nous terminons la course, que nous maîtrisons tout et que nous limitions les erreurs et les problèmes”, a-t-il déclaré. « C’est mon attente, c’est ce dont je serai heureux. De mon côté, tout en plus, des points ou quoi que ce soit d’autre est un bonus.

« Nous devons travailler et avoir des objectifs réalistes. Évidemment, les gens peuvent avoir des attentes envers moi, mais ils savent où j’en suis après l’année dernière avec Christian et ça et la Formule 2. Ils connaissent ma vitesse.

« En fin de compte, nous travaillerons comme il se doit. Nous devons être concentrés et obtenir ce que nous pouvons. Portland est une petite piste, mais cela n’a pas l’air facile. C’est dur, très serré. Je suis concentré et je me fiche de ce que les gens attendent de moi. Les gens savent à quelle vitesse je peux être. Une fois que nous aurons bien compris, que ce soit à Portland ou après, nous verrons. »

Ses débuts en IndyCar surviennent au milieu des spéculations sur son avenir. Comme . l’a signalé plus tôt cette semaine, Ilott devrait rater une chance de rejoindre l’équipe de Formule 1 d’Alfa Romeo l’année prochaine. Pour le moment, il dit qu’il garde ses options ouvertes.

« Je suis ici en IndyCar pour en faire l’expérience. J’espère que je passerai un bon moment et que cela m’attirera davantage à le faire.

“[In] Formule 1 Je suis dans le rôle de réserve d’essais depuis un certain temps maintenant. Oui, bien sûr, il y a une opportunité potentielle, mais cela ne dépend pas de moi. Ce n’est pas ma décision. C’est ma décision d’être ici et d’essayer, mais il y a toujours du potentiel en F1 autant qu’il y en a ici.

« Je m’amuse beaucoup ici. Cela m’attire de plus en plus à faire ça dans le futur.

Photos : le premier test IndyCar de Callum Ilott

Callum Ilott, Juncos Hollinger, IndyCar, Indianapolis Motor Speedway, 2021 Callum Ilott, Juncos Hollinger, IndyCar, Indianapolis Motor Speedway, 2021 Callum Ilott, Juncos Hollinger, IndyCar, Indianapolis Motor Speedway, 2021 Callum Ilott, Juncos Hollinger, IndyCar, Indianapolis Motor Speedway, 2021 Callum Ilott, Juncos Hollinger, IndyCar, Indianapolis Motor Speedway, 2021 Callum Ilott, Juncos Hollinger, IndyCar, Indianapolis Motor Speedway, 2021 Callum Ilott, Juncos Hollinger, IndyCar, Indianapolis Motor Speedway, 2021 Callum Ilott, Juncos Hollinger, IndyCar, Indianapolis Motor Speedway, 2021 Callum Ilott, Juncos Hollinger, IndyCar, Indianapolis Motor Speedway, 2021IndyCarParcourir tous les articles IndyCar

