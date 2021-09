Ilott sécurise la saison complète d’IndyCar avec Juncos Hollinger pour 2022 · .

Callum Ilott disputera toute la saison IndyCar avec Juncos Hollinger l’année prochaine.

Le membre de la Ferrari Driver Academy et finaliste de la Formule 2 2020 entamera sa troisième course pour l’équipe lors de la finale de la saison à Long Beach ce week-end. L’équipe a maintenant annoncé qu’il serait retenu pour l’intégralité du championnat 2022.

“De toute évidence, nous avons eu une courbe d’apprentissage abrupte ici au cours des dernières courses pour essayer de tout mettre en place”, a déclaré Ilott. «Nous avons eu de vrais points positifs et savons sur quoi nous devons travailler.

“Sachant ce que Ricardo Juncos et Brad Hollinger ont mis en place pour la saison prochaine et surtout pendant l’hiver de ce que nous pouvons faire en test, je pense vraiment que nous pouvons nous mettre dans une excellente position pour commencer la saison 2022 en force.”

Ilott a rejoint Juncos Hollinger pour les trois dernières courses. L’équipe dirigée par Ricardo Juncos est revenue dans la série lors de la manche de Portland après avoir obtenu le nouveau soutien de l’ancien membre du conseil d’administration de Williams, Brad Hollinger. Juncos a salué la maturité, la vitesse et la qualité de son retour technique de son nouveau pilote après ses débuts dans l’équipe et sa deuxième course à Laguna Seca le week-end dernier.

“Après une course longue et difficile à Laguna, il est sorti de la voiture sans même montrer aucun signe de fatigue”, a déclaré Juncos. « Considérant que Laguna était une course de drapeau vert à part entière, Callum s’est avéré être dans une forme incroyable.

« Nous savons que nous ne sommes pas la voiture la plus rapide sur la piste et que nous avons beaucoup de développement à faire, mais Callum se pousse à tout sortir de la voiture et a montré une grande vitesse. Au cours des dernières semaines, Callum nous a montré qu’il était le bon pilote pour notre course à temps plein l’année prochaine, nous sommes donc ravis qu’il rejoigne notre programme à temps plein.

