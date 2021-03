Ils accomplissent le dernier testament d’Edith González, ils ont déjà lu son testament

Aux abords de la cour, Víctor Manuel González a révélé une partie de ce qui a été dit à l’audition de la lecture du testament de sa sœur Edith, qui a tout arrangé pour que le patrimoine qu’il a réussi à mettre en vie passe entre les mains de sa fille bien-aimée Constanza.

« Tout dans la cordialité, tout va bien. Edith a laissé très stipulé ce qu’il faut faire, l’héritier universel est ma nièce, je suis l’exécuteur testamentaire, tout sur roues. Cela a pris un peu de temps à cause de l’épidémie, mais c’est parti … « , a déclaré le frère d’Edith González, calme avec la décision.

Víctor Manuel a souligné que la lecture a été effectuée de la manière la plus ordonnée, ce qu’Edith avait également voulu, qui n’a jamais douté que les bonnes relations de sa famille continueraient après avoir transcendé: « Tout dans la compréhension (s’est passé) parce que nous sommes pas pour les poursuites ».

Le frère de l’actrice a également voulu exalter que cela a été réalisé grâce au grand exemple qu’il leur a laissé, pour elle le plus important était d’être toujours proche de sa famille et elle l’a fait jusqu’au dernier moment: qu’il fallait négocier et que il fallait s’entendre avec amour et cordialité. «