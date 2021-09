Ils accusent Ariana Grande d’être “non professionnelle”, d’être une coach méticuleuse

De nombreuses fuites de l’iPhone 13 qui ont précédé l’événement de lancement d’Apple la semaine dernière ont affirmé que les quatre nouveaux iPhones auraient des capacités de batterie plus importantes que leurs prédécesseurs. Apple l’a confirmé sur scène. Les nouvelles batteries permettent aux modèles plus petits de chaque paire d’iPhone 13 de durer 1,5 heure […] More