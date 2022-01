Ils accusent Google de payer Apple pour ne pas développer son propre moteur de recherche | La technologie

Un accord entre Google et Apple a été révélé qui a scandalisé la législature américaine et a donné lieu à un procès contre ces sociétés.

Google et Apple pourraient mieux s’entendre que beaucoup de gens ne le pensent. Les deux sociétés, rivales au départ, ont des accords qui profitent aux deux parties ; l’un de ces accords a vu le jour et a créé une nouvelle bagarre juridique aux États-Unis.

La raison de ce nouveau conflit a été générée par le fait que Google paie Apple pour rester à l’écart du développement des moteurs de recherche. Oui, vous avez bien lu. Les Mountain Viewers ne veulent pas avoir la concurrence de Cupertino sur les moteurs de recherche.

Quel est le problème? Même si cela peut sembler une situation tout à fait normale entre les entreprises, Ce type d’accord va à l’encontre des lois qui régissent le droit de la concurrence aux États-Unis. et, comme nous le savons bien, ce type de problème est pris très au sérieux dans ce pays.

Le procès accuse à la fois Google et Apple et leurs PDG respectifs Sundar Pichai et Tim Cook. La situation est compliquée, car Google paie Apple pour le garder hors des moteurs de recherche, mais aussi pour les concurrents potentiels qui émergent pour être éliminés dès le début.

Et, en plus, pour que des concurrents déjà établis soient rachetés par la société de Mountain View. Au niveau législatif, Google et Apple violeraient une série de lois conçues pour donner à toute entreprise les mêmes possibilités dans le secteur, en plus d’affecter les lois antitrust.

Il faudra voir comment évolue ce procès contre les deux sociétés, mais le plus sûr est que nous verrons tout au long de cette année comment Google et Apple essaient d’éviter d’aller en justice. Bien sûr, la manière dont les États-Unis régissent les relations entre les différentes entreprises est intéressante.