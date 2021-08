Ils accusent Marilyn Manson d’avoir craché et soufflé de la morve sur une caméraman – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Marilyn Manson a approché une caméraman lors de son concert de 2019 dans le New Hampshire et lui aurait craché dessus et lui aurait soufflé de la morve, selon un affidavit de la police publié mercredi.

Le rockeur, de son vrai nom Brian Hugh Warner, s’est rendu à la police de Los Angeles le mois dernier dans le cadre d’un mandat d’arrêt de 2019 dans cette affaire. Les allégations ont été détaillées dans l’affidavit qui a été publié avec la plainte pénale.

Manson fait face à deux accusations de délit de simple batterie résultant de l’incident présumé du 19 août 2019 au Bank of New Hampshire Pavilion à Gilford. S’il est reconnu coupable, il pourrait être condamné à moins d’un an de prison et à une amende de 2 000 $ pour chacun des chefs d’accusation.

Une audience était prévue le 2 septembre devant le tribunal de district de Laconia dans le New Hampshire.

L’avocat de Manson n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires mercredi.

Photo: ap

Susan Fountain, une vidéaste, se trouvait dans la zone des stands de la scène au moment de l’agression présumée. Son entreprise, Metronome Media, a été embauchée par le Bank of New Hampshire Pavilion pour la saison de concerts.

Selon l’affidavit, Manson s’est dirigé vers Fountain, a mis son visage près de son appareil photo et lui a craché une “grande gorgée”. La caméraman crachait la salive de Manson sur les deux mains.

Manson serait revenu une deuxième fois, aurait bouché une narine et aurait soufflé dans l’autre en direction de Fountain. Fountain a posé son appareil photo et est allé dans la salle de bain pour se laver les mains et les bras, qui contenaient les fluides corporels de Manson.

Ces dernières années, Manson a également été confronté à des allégations d’abus sans rapport avec l’incident du New Hampshire. L’artiste a nié tout acte répréhensible.

En février, l’actrice Evan Rachel Wood a publiquement accusé Manson, son ex-fiancé, d’abus sexuels et physiques, arguant qu’elle avait été « manipulée pour se soumettre » au cours de leur relation. Quelques mois plus tard, l’actrice de “Game of Thrones”, Esmé Bianco, a poursuivi Manson devant un tribunal fédéral de Los Angeles, alléguant des abus sexuels, physiques et émotionnels.

En 2018, les procureurs du comté de Los Angeles ont refusé de porter plainte contre Manson pour des allégations d’agression sexuelle et d’agression remontant à 2011, affirmant que l’affaire était prescrite ou ne pouvait être étayée. La personne accusatrice dans cette affaire n’a été identifiée que comme une connaissance sociale de Manson.

Source : Excelsior