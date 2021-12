Ils accusent son mari d’avoir privé sa liberté et sa vie

Inés ‘N’ : Son mari est accusé d’avoir privé sa liberté et sa vie | .

Pas plus tard qu’hier, nous parlions de la façon dont l’ex-belle-mère d’Inés « N » a demandé qu’ils donnent à ses petits-enfants pour que son père puisse en profiter. Dans une interview avec TvNotas, elle a révélé et accusé Victor « N » d’une autre situation très grave.

Il a été Tita Bravo, maman de Javier Diaz, ex-compagne d’Inés, qui était chargée d’accuser l’homme d’affaires d’avoir privé la Liberté et de la la vie à une personne, assurant qu’il n’était pas le seul.

Les déclarations fortes ont été une surprise pour ajouter à tous les soupçons négatifs de la désormais célèbre, jurant qu’elle avait eu une expérience très proche avec lui, qui avait été lié à l’une de ses filles avant qu’il ne sorte avec son ex-fille. -loi.

La dame était chargée de révéler qu’elle était déjà au courant de l’argent d’origine douteuse et des affaires illégales, mais qu’elle avait aussi privé de liberté et ordonné la privation de la vie d’une personne, mais que tous les médias n’osaient pas le dire.

L’information se poursuit et dit aussi que l’actuel mari d’Inés a recruté des femmes pour les présenter à des hommes qu’il aurait fait le service de cacher d’où provenaient ses revenus, que c’était l’une d’entre elles chargée de l’envoyer et pour cette raison même en la liberté à son fils, comme vengeance.



Inés « N » impliquée dans des accusations comme son mari Victor « N ».

Bien entendu, toutes ces informations viennent directement de Mme Tita : « La fille avait un fils et était en train de divorcer, comme le petit habitait avec le père, Victor va et leur ordonne de tester la liberté de l’enfant, heureusement le petit est revenu avec Ses parents mais ce qu’il a fait n’a pas de nom, quelque temps plus tard, le bruit courut qu’une autre fille avait été tuée ».

Ces relations sont très fortes, alors qu’Inés ‘N’ et Víctor ‘N’ continuent d’échapper aux autorités et à leur mandat d’arrêt, la dame assure aussi qu’ils se cachent peut-être en République dominicaine.

C’est alors qu’il en a fait la demande et a demandé que ses quatre petits-enfants soient restitués afin qu’ils puissent vivre avec son fils qui ne l’a pas vu depuis des années, une situation malheureuse qui rejoint toute cette affaire qui n’a cessé de donner de quoi parler sur les réseaux sociaux et le monde d’Internet, restez sur Show News et continuez à découvrir plus.