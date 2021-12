Ils achètent une compagnie de bus pour transporter de la drogue entre le sud de l’Espagne et la Belgique

10/12/2021 à 22:46 CET

Image de balise José Torres

La police nationale et l’administration fiscale ont démantelé un groupe qui a acheté 85 % d’une compagnie de bus pour transport de drogue du sud de l’Espagne par la route dans ce type de véhicule sans éveiller les soupçons. Deux personnes assises dans le Costa del Sol ont été arrêtés à Lyon alors qu’ils se dirigeaient vers la Belgique dans un bus dans lequel ils s’étaient cachés 190 kilos de pollen de haschich dans le système de ventilation.

L’enquête a débuté dans le cadre d’une décision d’enquête européenne contre un groupe de trafiquants de drogue qui pourraient être impliqués dans le transport de drogue entre l’Espagne et la Belgique, principalement par la route. Les enquêtes ont révélé que le groupe avait acquis 85 % d’une société de transport de passagers basée à Barcelone dont ils utiliseraient la flotte de quatre bus pour transporter les substances.

Médicament caché dans le système de ventilation du véhicule. |

Les agents détectés diverses sorties dans les bus de deux des membres de l’organisation de Viator (Almeria). Ils n’ont jamais transporté de passagers, ce qui a confirmé les soupçons des enquêteurs. Avant une nouvelle sortie, les agents ont prévenu les autorités de police et les douanes françaises, qui a intercepté le bus de Lyon (France) et localisé 190 kilogrammes de pollen de haschich dans un compartiment caché où la climatisation devait être installée. Les deux occupants ont été interpellés.

Cette opération a été réalisée par des agents de la Groupe I de la criminalité organisée et groupe III des stupéfiants et des relations internationales du commissariat provincial de la police de Malaga et des fonctionnaires de l’Unité combinée de surveillance douanière de Malaga, en collaboration avec les autorités françaises, a abouti au démantèlement d’un groupe criminel voué au trafic international de drogue.

La procédure a été transmise au Tribunal d’Instruction Numéro 4 de Torremolinos.