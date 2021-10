Ils achèvent la Dixième Symphonie de Beethoven grâce à l’Intelligence Artificielle | La technologie

Vous pouvez déjà écouter en avant-première la Dixième Symphonie de Beethoven conclue par une intelligence artificielle.

L’intelligence artificielle est venue nous aider, nous faciliter la vie et peut-être aussi réécrire une partie de l’histoire qui, en son temps, n’a pas pu être achevée.

Aujourd’hui, un groupe d’universitaires de la musique et d’informaticiens a pu de terminer la dixième symphonie inachevée de Beethoven à l’aide de l’apprentissage automatique dans un projet pour célébrer le 250e anniversaire du compositeur.

Beethoven n’a jamais pu terminer la dixième symphonie. Quoi qu’il en soit, l’Institut Karajan s’est maintenant associé à des scientifiques de la startup d’intelligence artificielle Playform dirigée par Ahmed Elgammal pour conclure.

Après l’association, ils ont passé deux ans à former un modèle d’intelligence artificielle qui a été pris en charge dans toutes les œuvres complètes de Beethoven et à lui donner également un objectif : compléter la dixième symphonie à partir des croquis originaux.

Pour cela, l’expert en musique informatique Marc Gotham transcrit les croquis et traité tout le travail de Beethoven pour former des algorithmes d’apprentissage automatique, avec le musicologue assistant dans le projet Robert Levin, de Harvard.

Pour ce faire, ils ont d’abord mené une étude approfondie des esquisses de la dixième symphonie afin de déterminer quelles étaient les intentions de Beethoven pour la pièce.

Plus tard, en utilisant les œuvres complètes du compositeur comme modèle, ils ont dû déterminer lesquelles des phrases musicales incomplètes de Beethoven appartenaient aux quatre mouvements de la symphonie.

Avec cela, l’intelligence artificielle a dû combler toutes ces lacunes afin de compléter la Dixième Symphonie. Cela nécessitait de prendre des phrases musicales très courtes de quelques notes et de les développer en structures plus longues et plus élaborées.

Cela nécessitait également de comprendre la forme musicale de chaque phrase pour s’assurer que le mouvement correct était entré.

Mais au fur et à mesure que le projet avançait les scientifiques ont réalisé qu’ils devaient demander beaucoup plus à l’intelligence artificielle. Ils déclarent que “nous avons réalisé que l’IA devait être capable de composer une coda, un segment qui amène une partie d’un morceau de musique à sa conclusion”.

Il ajoute qu’il a également dû déterminer quels instruments joueraient chacune des parties, et en plus de cela, il a dû faire tout cela d’une manière que le grand compositeur aurait pu faire à son époque.

Pour démontrer à tous l’efficacité de son intelligence artificielle, il a montré un premier test à des journalistes et experts musicaux, qui ont été surpris du résultat.

Ils ont ensuite effectué un deuxième test devant d’autres experts, beaucoup plus familiers avec les esquisses de la Dixième Symphonie de Beethoven, concluant que cet algorithme avait très bien réussi à le compléter.

Si vous souhaitez entendre un aperçu de la dixième symphonie de Beethoven terminée par une intelligence artificielle, vous pouvez l’écouter sur ce lien, même si elle sera entièrement dévoilée au public le 10 octobre.