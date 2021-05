Ils affirment qu’Alex Rodríguez “est sous le choc” en raison des retrouvailles entre JLo et Ben Affleck – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

L’ancien joueur de baseball Alex Rodríguez est sous le choc après avoir appris les différentes versions qui indiquent qu’il y a une réunion d’amour entre son ex-partenaire Jennifer Lopez et Ben Affleck.

Le milieu E! News a révélé qu’une source les avait informés qu’Alex Rodríguez était très surpris des rumeurs de retrouvailles entre Jennifer Lopez et Ben Affleck quelques jours après la fin de leur relation.

Il y a quelques semaines, Jennifer Lopez et Alex Rodríguez ont annoncé la fin de leur relation alors qu’ils avaient déjà des projets de mariage et maintenant, il a été rapporté que le chanteur et acteur Ben Affleck a passé quelques jours ensemble.

Il faut rappeler qu’Affleck a également mis fin à sa relation avec l’actrice cubaine Ana de Armas il y a quelques mois.

Au cours du week-end, Jlo et Affleck se sont retrouvés ensemble au Montana, alors face à une éventuelle réunion d’amour, l’ancien joueur de la MLB serait surpris.

ET! Les nouvelles ont révélé qu’Alex Rodríguez en est venu à penser «qu’ils seraient capables de surmonter la rupture et de se retrouver. Il a essayé de parler à J.Lo pour le rencontrer, mais elle a été très brusque avec lui. “

La source présumée proche du joueur de baseball assure qu’Alex est sous le choc à la rencontre de la diva du Bronx et de l’acteur de “Justice League”.

Depuis que les rumeurs sur les retrouvailles de Jennifer Lopez et Ben Affleck ont ​​commencé, des personnes proches de célébrités ont assuré qu’il ne s’agirait que d’une amitié puisque les deux traversent des moments difficiles après la fin de leurs relations respectives.

«De toute évidence, ils ont une histoire amoureuse, mais jusqu’à présent, ils n’ont qu’une relation amicale. Ils s’admirent tous les deux professionnellement, se respectent et se sentent à l’aise ensemble », a déclaré une personne anonyme à ET.

Une autre source a déclaré qu’entre Jennifer Lopez et Ben Affleck, il existe une amitié qui s’est maintenue au fil des ans.

Le couple connu à l’époque sous le nom de «Bennifer» a mis fin à leur relation il y a 17 ans alors qu’ils avaient des projets de mariage, mais ils sont amis depuis.

Des rumeurs indiquent que Ben Affleck et Jennifer Lopez ont commencé à se “rencontrer” virtuellement depuis février lorsque la chanteuse tournait son nouveau film en République dominicaine alors qu’elle traversait une crise majeure avec Alex Rodríguez.

TMZ a déclaré que Ben et J.Lo avaient commencé à s’envoyer des courriels tout en s’envoyant «tu es belle et j’aurais aimé y être».