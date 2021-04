Ils affirment que le narco est à l’origine du meurtre d’Alex Quintero et désignent le père d’Alfredito Olivas

La relation entre le trafic de drogue et la musique mexicaine régionale n’est pas un secret. La violence déclarée des capodastres à certains chanteurs non plus.

Valentín Elizalde, en novembre 2006 et après un concert à Reynosa, Tamaulipas, a été abattu alors qu’il se trouvait à bord de son camion. Plus de 70 obus ont été trouvés sur le site. Le bureau du procureur général de l’époque a attribué son meurtre au groupe criminel Los Zetas.

Le chanteur de K-Paz de la Sierra, Sergio Gómez, a été enlevé et tué après avoir chanté au stade Morelos à Morelia, Michoacán. Son corps, qui montrait des signes de torture, a été retrouvé le 3 décembre 2007 sur le bord d’une route.

Mais il y a deux cas récents qui ont montré que les attaques se poursuivent. Ce lundi, El Blog del Narco a publié un article indiquant que sur les ordres du père d’Alfredito Olivas, Alex Quintero, un chanteur de narcocorrido, a été exécuté. Cependant, cette affirmation n’a pas été confirmée par les autorités.

La semaine dernière, il a été rapporté que les corps d’Irving Alejandro Olivas Rojas, de sa femme et de leur fils âgé de 1 an et 8 mois ont été retrouvés. La famille du chanteur Alfredo Olivas a été abattue alors qu’elle voyageait dans un camion à Zapopan, Jalisco. Les autorités ont retrouvé la fille aînée du couple et sa nourrice en vie, mais blessées par balle.

Selon El Sureste, l’attaque a eu lieu vers midi dans le Periférico Poniente, dans le quartier de San Juan de Ocotán, près d’une sortie de Guadalajara. Irving Olivas, ses deux enfants, sa femme et la baby-sitter se trouvaient à l’intérieur du camion Cadillac Escalade 2021 lorsqu’un groupe de personnes armées leur a tiré dessus.

Il a été rapporté que la voiture traversait un retour souterrain quand elle a été attaquée, le conducteur a perdu le contrôle du camion et est entré en collision avec un poteau et le mur de soutènement.

Aux premières heures de ce dimanche, Alex Quintero Navarro, chanteur de corridos, a été criblé d’armes à feu lors d’une soirée privée. La victime de 22 ans a été tuée.

Originaire de la même ville où il est décédé, le chanteur a été transféré aux urgences de l’hôpital général de Ciudad Obregón. Cependant, il est arrivé sans signes vitaux

L’homicide s’est produit dans une maison située dans le lotissement Casa Blanca, dans la municipalité de Cajeme.

L’attaque a eu lieu vers 3 h 45 au domicile situé entre le boulevard Casa Blanca et la rue Agua Azul.

Les deux autres victimes, qui ont survécu, ont été identifiées comme étant Roberto Antonio “M” et Abraham Heliodoro “V”, âgés respectivement de 21 et 17 ans. Ils ont également été emmenés à l’hôpital pour des soins médicaux.

Les hommes lourdement armés ont pris d’assaut la maison, ont tiré sur Quintero Navarro et l’ont tué et ont blessé les deux autres hommes. Selon El Universal, les assaillants présumés se sont échappés à bord d’un véhicule gris Ford Escape et d’un camion blanc.

Les médias d’El Occidente ont rapporté que les attaques contre Alfredo Olivas et sa famille ont commencé en 2015, lorsque le chanteur est apparu lors d’un concert à Parral, Chihuahua, où il a été abattu mais a survécu. En 2018, le père du chanteur a été blessé par balle lorsqu’il a été agressé devant sa maison.

Quelques jours après cette première attaque, alors que le blessé se remettait à l’hôpital Santa María Chapalita de Zapopan, des hommes armés ont tenté d’entrer pour assassiner le père d’Olivas. Les sujets ont été repoussés et sont morts.

Selon les médias locaux, la famille a modifié la scène en levant les casquettes laissées par l’affrontement contre Alfredo Olivas Valenzuela, appelé El Chapo Alfredo.

Le 31 décembre de la même année, l’attaquant a été accusé d’être à la tête d’un groupe criminel à Sonora. Au moyen d’une couverture accrochée à un pont qui traverse l’avenue López Mateos, à Zapopan, il a été tenu pour responsable des morts et des violences dans le sud de l’État susmentionné.