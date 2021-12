Ils agressent une équipe et abusent d’un de ses joueurs au Brésil

02/12/2021 à 23:01 CET

Les membres de Abelhas Rainhas, équipe féminine de football du Piauí, ont été victimes cette semaine d’une agression par deux hommes non identifiés après un match contre Fluminense lors de la 3e journée du championnat du Piauí, selon le même club.

Après la défaite, les footballeurs et le personnel ont décidé de quitter le stade Lindolfo Monteiro, à Teresina, et le président de l’entité, à la sortie, et alors qu’elle se dirigeait vers le bus, a été surpris et deux individus ont volé son sac à main. A l’assaut, un joueur de football, déjà à l’intérieur du bus, a été agressé sexuellement, selon l’entraîneur, Begão Silva.

Selon le même récit, le chauffeur du bus est sorti du véhicule sous la menace des assaillants, chargé de couteaux.

La Fédération de football du Piauí (FFP) a signalé que la police militaire avait été appelée et a dispersé les assaillants avec « tirs en l’air », bien que nade ait été arrêtée. Le président a récupéré son sac à main, puisque les assaillants l’ont lâché dans leur fuite.

« C’était une situation malheureuse. Un désespoir total. Malheureusement c’est arrivé. On n’a pas le temps de sortir tous ensemble car les gens de la fédération nous pressent de quitter les vestiaires rapidement. On y va en prenant les choses petit à petit. Si nous sortions ensemble, ce serait plus difficile à agresser », a déclaré Silva.

« Cela ressemblait à un film d’horreur. Ils ont semblé nous attaquer quand nous partions. Je ne pouvais pas dormir en pensant à tout ce qui s’était passé, ça aurait pu être bien pire. C’était terrifiant. Ce qui me fait le plus mal, c’est d’avoir entendu d’un représentant de la fédération que c’est nous qui avons tort dans cette situation », a ajouté la présidente, Quitéria Alves.

La FFP, après coup, a promis un soutien policier lors des prochains matchs de l’équipe à sa sortie du stade.

« La FFP précise qu’elle a toujours fait un effort pour la sécurité de tous ceux qui participent aux matchs dans toutes les installations des centres sportifs de l’État, mais malheureusement, en dehors des stades, nous sommes tous soumis à l’insécurité qui règne dans notre société. « , a indiqué la fédération dans un communiqué.