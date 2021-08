Ils annoncent officiellement un nouveau Call of Duty avec une atmosphère classique – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

in

Les jeux de tir sont peut-être l’un des genres dont les fans ne peuvent pas se lasser, c’est pourquoi c’est si intéressant quand un nouveau titre est annoncé et cette fois c’est à vous Appel du devoir.

La franchise emblématique de jeux vidéo de tir à la première personne a annoncé son nouvel opus à travers une bande annonce énigmatique Cela montre un peu le ton qui prévaudra dans le nouveau jeu.

Le nom de ce nouvel opus sera Call of Duty : l’Avant-garde Et, d’après ce que l’on a pu voir dans les aperçus de la vidéo, ce sera un retour à l’atmosphère de la Seconde Guerre mondiale où toute la franchise a commencé au début des années 2000.

Un autre détail très intéressant est que, pour chaque zone montrée dans la vidéo publicitaire, ce qui semble être un visage différent est concentré à chaque occasion, vous pouvez donc vous attendre à ce qu’ils soient références aux nouveaux protagonistes de la campagne historique que ce nouveau jeu aura, qui, d’après ce que nous pouvons voir, semble se dérouler sur 4 fronts différents de la guerre.

Le ton qui est capturé dans l’aperçu est assez similaire à un autre jeu de tir, Battlefield 1, qui a reçu un accueil assez remarquable car c’était une expérience narrative intéressante qui s’est déroulée pendant la Première Guerre mondiale et s’est éloignée du reste des jeux de tir de le moment, qui étaient axés sur une expérience plus futuriste sans trop d’histoires.

Ces dernières années, les jeux Call of Duty ont expérimenté des idées assez diverses, dont la plus récente a été un redémarrage du jeu acclamé à l’origine. Guerre moderne et aussi une livraison assez expérimentale avec Call of Duty : Guerre froide des Black Ops qui, comme son nom l’indique, pose une série d’aventures alors que les temps de la guerre froide passent.

Pour le moment, on sait très peu de choses sur le nouveau jeu qui arrivera, mais plus de détails seront révélés à travers un événement Call of Duty Warzone en jeu, la réponse de la franchise aux jeux de combat de style bataille royale “tous contre tous” sur une large carte qui se ferme au fil du temps.

Un événement similaire avait déjà eu lieu dans le jeu pour faire connaître Black Ops Cold War à l’époque et il était assez frappant car il nécessitait l’interaction des joueurs pour recueillir des indices que plus tard la communauté s’unit jusqu’à ce qu’elle trouve tellement avec le nouvelles informations sur le jeu comme avantages dans la zone de guerre elle-même.

À propos du jeu, il est également connu qu’il est développé par Jeux de marteau, le studio est également responsable de jeux tels que Call of Duty: Modern Warfare 3 et Call of Duty: WWII, qui, bien qu’ils se déroulent également pendant la Seconde Guerre mondiale, n’ont pas eu un accueil remarquable parmi les joueurs.

La révélation officielle du nouveau Call of Duty Vanguard aura lieu prochainement 19 août à 10h30, heure du Pacifique en même temps que l’événement thématique commencera au sein de Warzone, qui est disponible pour Xbox One, Xbox Series X | S, PlayStation 4, PlayStation 5 et PC.

Source : Infobae