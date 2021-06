Ils applaudissent l’arrivée d’Anette Michel au programme « Hoy » – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Anette Michel est apparue en tant qu’animatrice dans l’émission “Hoy” aux côtés d’Andrea Legarreta, Raúl Araiza, Andrea Escalona, ​​​​Paul Stanley, Arath de la Torre, Lambda García, Jorge Van Rankin et Marisol González.

Hier, au début de l’émission matinale Las Estrellas, la grande absente était Galilea Montijo, ce qui a fait le bonheur de nombreux internautes qui ont donné leur feu vert à l’apparition, même temporaire, de l’animatrice de “MasterChef México”, une émission de TV Aztèque.

Au début de l’émission, Legarreta a accueilli Anette, toutes deux vêtues d’une tenue blanche et étaient amicales et souriantes pour les caméras, commentant qu’elles s’étaient mises d’accord sur leur tenue.

Les internautes sur les réseaux sociaux ont célébré la participation d’Anette, qu’ils ont qualifiée de « gentille et élégante » ; Ils ont suggéré que ce serait une très bonne idée de s’intégrer de façon permanente dans la matinée, où les deux chefs d’orchestre stellaires sont Andrea Legarreta et Galilea Montijo.

“Quelle différence. Anette avec beaucoup de présence, belle et belle élégance. Nous en avons déjà marre d’Andrea et Galilea », peut-on lire parmi les centaines de commentaires.

Malgré l’approbation de plusieurs utilisateurs, beaucoup d’autres ont supplié la conductrice de “sortir de là” car elle appartenait à Azteca, où se trouvait vraiment sa famille et où elle a su briller pendant toutes ces années.

“Nooooon pendant des années tu étais à Azteca, les romans et les programmes dans lesquels tu étais m’ont fait beaucoup t’admirer, tu n’en fais pas partie Anette .. Tu es devenue une icône dans Azteca.” “Rappelez-vous que ceux qui viennent d’autres chaînes de télévision et plus encore de TV Azteca, n’en veulent pas et leur rendent la vie impossible.” « Beaucoup de pièces pour si peu de compagnie, avec tout le respect que je vous dois à Annette Michel. Vous méritez quelque chose de bien mieux. Cet endroit est déjà déprimant avec la pure présence de Galilea et Martha (Figueroa) ».