02/11/2021 à 09:44 CET

Pedro Fumero

La police nationale a arrêté un individu dans la trentaine dimanche soir dans le centre de Santa Cruz de Tenerife comme allégué auteur d’un crime de exhibitionnisme et un autre de menaces avec un couteau personnes différentes. Dans les heures qui ont précédé la célébration d’Halloween et alors que l’indignation publique suscitée par le meurtre d’un garçon de neuf ans dans la ville riojane de Lardero par un délinquant sexuel n’a pas cessé, le jeune homme susmentionné se promenait dans les rues de la capitale. de Ténérife et de La Laguna avec un survêtement rose et fuchsiaainsi qu’avec un ours en peluche, également rose. Selon les données qui ont émergé, cette personne avait des antécédents d’agression sexuelle et de tentative de meurtre, ainsi que d’abus sexuel.

À 12h30 dimanche dernier, une femme marchait avec sa fille de quatre ans dans la rue centrale Herradores, à La Laguna. Le jeune homme susmentionné s’est approché de la dame et lui a demandé de l’argent. Le passant lui a répondu négativement. Dans une attitude de vengeance supposée, l’individu s’est adressé à la jeune fille et lui a dit : « Je suis un violeur et ta mère va te le direSelon le témoignage offert par l’adulte lors de la présentation de sa plainte à la Police nationale, l’homme a fait quelques pas devant la mère et la mineure, s’est tourné vers eux et il a baissé son pantalon de survêtement et son slip montrer leurs parties génitales.

La femme se mit à crier et le jeune homme quitta les lieux. Peu de temps après, la mère est allée rapporter les faits à l’organe de sécurité susmentionné. A partir de ce moment, l’épisode a suscité l’inquiétude des agents, notamment en raison de la date à laquelle il s’est produit et des vêtements de l’individu, aux couleurs très marquantes. De plus, le témoin a expliqué que l’homme avait plusieurs tatouages ​​visibles et portait un objet qui lui paraissait curieux : un ours en peluche rose.

L’événement a été signalé aux patrouilles de la police nationale à La Laguna et Santa Cruz de Tenerife. Tout au long de la journée, et sur la base des efforts déployés par les fonctionnaires, on a appris que, dans la matinée, le même homme avait menacé un homme plus âgé, qui était avec deux chiens, à l’aide d’un cutter à Santa Cruz de Ténérife.

Après diverses procédures et perquisitions avec la description physique et les vêtements, dimanche à 21h30, l’auteur présumé des deux infractions pénales a été localisé dans la patinoire sportive située dans le Parque de La Granja, dans la capitale de Ténérife.