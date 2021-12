Ils arrêtent un groupe de voleurs à Valence se faisant passer pour des agents du CNI

21/12/2021 à 19:33 CET

Des agents de la police nationale, dans le cadre du plan « Commerce sûr », ont démantelé à Valence un groupe spécialisé dans le vol dans les centres commerciaux, dans une opération dans laquelle ils ont arrêté deux femmes et un homme, respectivement âgés de 22, 29 et 37 ans, en tant qu’auteurs présumés des délits de vol et d’appartenance à un groupe criminel. Il se trouve que les trois ont déjà été arrêtés en mars pour un braquage similaire à Xàtiva.

La police a récupéré effets volés d’une valeur de 11 226 euros, dont six ordinateurs portables, un jambon, trois combinaisons complètes de fallera ainsi que des articles de maroquinerie de grande marque, comme le rapporte le siège supérieur dans un communiqué.

L’enquête a débuté après la plainte des responsables de trois centres commerciaux dans lesquels plusieurs personnes avaient commis de nombreux vols. Après diverses investigations, les agents ont identifié les suspects, qui ont été interceptés alors qu’ils sortaient d’un centre commercial après avoir prétendument volé des objets d’une valeur de 2 800 euros.

Poursuivant l’enquête, les policiers ont découvert que quelques jours auparavant, les suspects auraient volé quatre ordinateurs portables dans un autre centre commercial, qu’ils ont revendus immédiatement après dans un établissement d’achat et de vente.

Pour éviter qu’ils puissent se débarrasser d’autres effets et après avoir demandé un ordonnance du tribunal, les agents ont perquisitionné au domicile de l’une des personnes enquêtées où ils ont récupéré un jambon, trois combinaisons fallera ainsi qu’un sac, un portefeuille et une ceinture d’une marque prestigieuse.

L’enquête montre que les suspects ont eu une relation « stable et durable » dans le temps, avec une répartition des tâches « très définie » où auparavant ils étudiaient les établissements et les vols planifiés. L’un d’eux était chargé du gardiennage, un autre du vol au moment le plus propice et le troisième était chargé de retirer l’objet volé des lieux.

Antécédents

Il se trouve que les personnes enquêtées avaient déjà été arrêtées en mars dernier après la commission d’un vol dans un centre commercial de Xàtiva, où le L’homme actuellement détenu se serait identifié avec une plaque d’emblème du CNI pour s’occuper et distraire la sécurité du centre commercial.

A cette occasion, le détenu s’est fait passer pour un agent qui était présent lorsqu’il a appris qu’un braquage allait être perpétré à proximité, laissant ainsi aux femmes le temps de voler par mégarde des vêtements d’une valeur de plus de 750 euros. Les détenus, avec de nombreux casiers judiciaires, ont été traduits en justice.