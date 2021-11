Ils arrêtent un homme pour le viol d’une femme de 40 ans à Lleida

11/05/2021 à 09:50 CET

La garde urbaine de Lleida a arrêté à l’aube ce jeudi un l’homme en tant qu’auteur présumé de la violation à une femme de 40 ans dans les environs de la Seu Vella de la capitale de Segrià.

Selon le journal Segre et confirmé à Efe la police locale, à 03h00 une femme s’est présentée aux bureaux d’Urbana de Lleida pour demander de l’aide après avoir pu échapper à son agresseur.

La femme qui Elle avait « très peur », avait reçu des coups au visage et au corps et avait une partie de ses vêtements déchirés à cause de l’agression et du viol présumés.

Face à l’alerte, la Police a immédiatement mis en place un dispositif afin de localiser l’auteur présumé des faits grâce au signalement fourni par la victime.

Peu après, une patrouille a pu arrêter un homme de 45 ans originaire d’Algérie dans la rue Prat de la Riba en tant qu’auteur présumé des faits.

La détenue a été emmenée au poste de police, où la victime a confirmé qu’il s’agissait de la personne qui l’avait maltraitée quelques heures auparavant.

La femme a été transférée à l’hôpital universitaire Arnau de Vilanova de Lleida pour recevoir des soins psychologiques et être guéri de ses blessures.

Le détenu a également dû être transféré à l’hôpital après s’être blessé lors de son arrestation et au poste de police local.

L’enquête est toujours ouverte Et maintenant, ce sont les Mossos d’Esquadra qui sont chargés d’éclaircir les faits jusqu’à ce que le détenu se rende devant le tribunal dans les prochaines heures devant le tribunal d’instruction faisant office de gardien à Lleida.