Ils assassinent le musicien Javier Castillo Ortíz de l’Agrupación Changó

La musique du Pacifique est à nouveau en deuil, comme l’artiste, chercheur et gestionnaire culturel Javier Castillo Ortiz Il a été assassiné dans la municipalité de Barbacoas, Nariño, dans la nuit du lundi 27 décembre, par des hommes armés.

Cela a été confirmé par là Agrupación Changó, dont Javier était la voix principale, dans ses comptes officiels. « Le ménestrel de la musique du Marimba et des Chants Traditionnels a quitté ce monde pour la gloire céleste »le groupe a écrit.

Javier faisait également partie du groupe Lumbalu et pendant plusieurs années, il s’est consacré à la recherche et au sauvetage des sons traditionnels du Pacifique. Grâce à cela, il a également utilisé la musique et l’art pour éloigner les jeunes du littoral des groupes armés et de la violence qui lui a coûté la vie.

Sur son compte Twitter la candidate à la présidentielle France Marquez a publié la nouvelle et a commenté: «Ça fait mal à l’âme Il y a quelques jours, Esnaider Javier Castillo Ortiz des groupes Lumbalú (barbecues) et Changó (tumaco) nous a ravi de sa voix dans le Petronio, malheureusement ce jeune homme qui faisait de la musique pour guérir , la nuit dernière, il a été assassiné par des acteurs armés à Barbacoas ».

L’âme fait mal

Il y a quelques jours Esnaider Javier Castillo Ortiz des groupes

Lumbalú (barbecues) et Changó (tumaco) nous ont ravis de leur voix à @PetronioCO, malheureusement ce jeune homme qui faisait de la musique pour guérir, a été tué hier soir par des acteurs armés à Barbacoas pic.twitter.com/TP7lGDXGOe – Francia Marquez Mina (@FranciaMarquezM) 28 décembre 2021

De son côté, la directrice du Festival Petronio Álvarez, Ana Copeto, publié : « dans le Pacifique, la paix n’est pas un jeu politique, c’est un cri de tous ».

Javier est apparu dans la dernière édition avec l’Agrupación Changó, qui fait partie du label Disques du Pacifique qui en 2020 a publié son album intitulé Bereju.

Paix dans sa tombe et merci pour la musique.