Ils assurent, le Kenya vous a fait synchroniser les lèvres à Tecate Pal Norte

Le Kenya se produit à Tecate Pal Norte | Instagram

Après sa présentation, la polémique a éclaté dans divers réseaux sociaux à propos de l’influenceuse et chanteuse de Mazatlan Kenia Os au festival Tecate Pal Norte, puisque beaucoup assurent qu’il a utilisé relecture en chantant.

Il ne fait aucun doute que plusieurs youtubeurs ont trouvé dans la musique une grande source de revenus, puisqu’il y en a plusieurs qui ont commencé leur carrière en tant que chanteurs, comme le célèbre Kenia Os, qui est apparu ce vendredi dans l’un des festivals les plus importants du Mexique, Tecate Pal Norte.

C’est vrai, Kenya Guadalupe Flores Osuna est apparu dans la ville de Monterrey à côté de Gera Mx et Ghetto Kids, cependant, la polémique a éclaté sur les réseaux sociaux, puisque certaines personnes prétendent que l’interprète était en fait en train de synchroniser les lèvres alors que tout était une piste d’accompagnement souvent utilisé par les artistes lors de concerts.

Et est-ce que certaines célébrités chantant en direct alternent entre la lecture et le chant en direct en interprétant une seule chanson, cela en raison de plusieurs points, selon qu’il s’agit d’une diffusion à la télévision ou d’un concert en plein air.

Il convient de mentionner que ce concert intervient presque en même temps que Kimberly Loaiza a présenté sa nouvelle chanson Best Solo lors d’un concert privé où elle a amené 50 tiktokers et a battu un record d’audience pour le stream sur TikTok avec le plus grand public.

Pourtant, bien que les deux célébrités brillent à leur manière, les fandoms se sont chargés de couvrir les réseaux sociaux de comparaisons.

C’est ainsi que la haine s’est déchaînée sur toutes les plateformes tandis que les fans de Kim appelé « Linduras » et les fans d’Os « Keninis », insultent et défendent les deux dans de multiples attaques avec de gros mots, entretenant la haine envers les deux.

Cela pourrait certainement finir par nuire à leur carrière musicale, car le fandom kenyan a récemment insulté un grand producteur pour avoir travaillé avec Loaiza.

Comme vous vous en souvenez peut-être, c’est au cours de l’année 2018 qu’a éclaté une grande polémique qui, à ce jour, continue de faire parler d’elle.

Et est-ce que la youtubeuse Kenia You a décidé de rompre toutes sortes de relations avec Kimberly Loaiza et son mari Juan de Dios Pantoja, car elle ne voulait pas signer un nouveau contrat qui lui était défavorable.

De plus, le Kenya a fait savoir que ses collègues voulaient qu’elle signe un contrat, mais sans l’avis d’un avocat.