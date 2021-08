Ils assurent qu’Andrea Meza aurait provoqué une prétendue rupture entre Belinda et Nodal – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Miss Univers 2020 Andrea Meza s’est avérée être une fan du chanteur mexicain Christian Nodal avec l’interprétation de l’une de ses chansons les plus célèbres. Cependant, l’hommage aurait pu agacer le couple actuel de Nodal, selon certains utilisateurs.

Via son profil Instagram, Andrea a partagé une vidéo dans laquelle elle apparaît en train d’interpréter la chanson I wish it were true, provoquant des centaines de compliments de la part de ses abonnés ; parmi elles, la chanteuse Ana Bárbara, qui a applaudi le talent de Miss Univers.

Même parmi les commentaires, il y avait ceux qui ont suggéré que les deux artistes se joignent à un duo. Cependant, certains adeptes ont également souligné que la fiancée de Nodal, la chanteuse espagnole Belinda, aurait sûrement été jalouse.

“La Belinda a déjà signalé cette vidéo”, a écrit un internaute dans la vidéo où Andrea apparaît dans une robe rouge interprétant le thème de la star régionale mexicaine.

De plus, il y avait ceux qui ont assuré que “Nodal a cessé de suivre Andrea Meza”. Rappelons que le chanteur de Bottle after Bottle suit peu de monde sur le réseau social et a récemment fait sensation car il a arrêté de suivre Belinda sur Instagram.

Après que les deux célébrités se soient vues extrêmement caramélisées lors de la célébration de l’anniversaire de la chanteuse de Luz sin Gravity au parc d’attractions Disney, Nodal a supprimé toutes ses publications, y compris celles qu’il a avec Belinda.

En plus de cela, les deux ont cessé de se suivre sur le réseau social. Ce détail a déclenché l’alarme chez tous les internautes, qui spéculent sur la situation actuelle du couple et si cette disparition des réseaux sociaux impliquerait une rupture ou une séparation.

Pour le moment, dans le profil de Nodal, la seule publication qui prévaut est l’image du dessin animé Speedy Gonzales, un message qui, selon certains utilisateurs, pourrait indiquer qu’il s’agit en réalité d’une stratégie publicitaire.