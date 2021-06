Ils assurent que Kate Middleton est prête pour le trône pour son attitude pacificatrice

Être proche de ses frères, Pippa et James Middleton, Kate veut que William ne rompe pas ses liens familiaux avec Harry et sa famille et a fait tout ce qui était en son pouvoir pour trouver la paix entre son mari et le duc de Sussex principalement parce que vous voulez que votre Les enfants et les enfants de Meghan s’entendent bien et entretiennent une relation étroite.

Une source proche du royal a déclaré que “Son instinct naturel est d’aplanir les choses.” On sait qu’aux funérailles du prince Philip, la duchesse de Cambridge a agi comme médiateur entre William et Harry et les médias britanniques le décrivent comme le “Peacemaker” de la famille royale.