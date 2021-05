Ils assurent que Vicente Fernández Jr. a été admis dans un centre de rééducation – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Lors de la récente diffusion de l’émission “ Chisme No Like ”, ils ont largué une bombe, car il s’avère qu’ils ont interviewé exclusivement Jaime García, mieux connu sous le nom de “ El charro de Toluquilla ”, qui est actuellement candidat à la députation pour les prochaines élections sur Le 6 juin et il prétend être proche de Vicente Fernández Jr. et de sa famille.

En plus de cela, Javier Ceriani et Elisa Beristain ont demandé à Jaime comment était son compadre Vicente, ce à quoi il a répondu qu’il allait bien.

«C’est mon compadre, il va bien. Il m’a cherché pour demander quelques sous. Je lui ai donné quelques sous, mais ses problèmes sont les leurs, je ne m’implique pas, (même si) je fais partie de la famille et c’est pourquoi il m’a demandé »,

Compte tenu de cela, Elisa s’est demandé si l’argent lui avait été demandé pour se promener avec sa nouvelle petite amie Mariana González.

“Non, je ne sais pas pourquoi, c’est son problème, je l’aime beaucoup et il connaîtra ses affaires.”

Maintenant sur le sujet, Ceriani lui a dit que tout le monde est inquiet parce que sa famille l’a admis dans un centre de rééducation.

«Eh bien, oui, mais il n’est pas dans un centre de rééducation, il est avec un psychologue parce qu’il m’a dit qu’il était avec un médecin. C’est leur fils, c’est leur famille, ils doivent s’occuper de lui, je ne connais pas leurs affaires ».

Javier est immédiatement intervenu pour souligner que JR. Il est absent des réseaux sociaux depuis 22 jours, car il est en cure de désintoxication.

«Vicente n’est pas un ivrogne ou un toxicomane, mon compadre peut apporter des émotions mitigées à cause de problèmes familiaux et c’est pour cela qu’ils l’aident et c’est normal. Ce sont des choses normales, Vicente va bien, ils ont tous ces problèmes », a déclaré le compadre.

Enfin, le candidat à la députation ne connaît pas la raison pour laquelle son compadre est en rééducation, oui, il a exclu qu’il soit ivre.