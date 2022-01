Ils attaquent Eugenio Derbez pour avoir changé de look

Eugenio Derbez change de look, les commentaires pleuvent !

Récemment, il est devenu connu que le célèbre acteur Le Mexicain Eugenio Derbez a changé de look à 60 ans et a reçu d’innombrables mauvais commentaires à ce sujet.

Avec la première du film ‘Coda’, Eugenio Derbez a décidé de changer voir et en plus de surprendre ses partisans, cependant, beaucoup l’ont critiqué.

Le célèbre comédien Le Mexicain Eugenio Derbez continue d’établir des records et cette fois, il a choqué tous ses fans, car il a clairement indiqué qu’il n’avait pas peur du changement d’image et bien qu’il ait réussi à se débarrasser de plusieurs années, au sein des réseaux sociaux, ils l’ont critiqué et l’a qualifié de « chavorruco ».

Et c’est qu’apparemment l’acteur a voulu se moderniser et a choisi de changer radicalement de look pour un type hipster et dont il se vantait dans ses différents réseaux sociaux à cause du film ‘CODA : Signes du cœur en Amérique latine’.

Comme vous vous en souvenez peut-être, à la mi-2021, Derbez a reçu son premier Emmy, ce qui signifiait une nouvelle étape dans sa carrière d’acteur qui a tout laissé au Mexique pour élever sa carrière d’acteur et cet exploit a été partagé avec tous ses followers.

C’est ainsi qu’on le voit très souriant et apparaît avec une barbe, des lunettes et une chemise grise, son look ressemble au personnage de Bernardo Villalobos, qui est professeur de musique qui a joué dans ‘CODA. Signes du Cœur, sous la direction de Sian Heder’.

Ce sourire est pour la première de #CODA en Amérique latine par #AmazonPrimeVideo. Reportage avec un like tous ceux qui donnent à voir ce week-end.

A noter qu’il s’agit du remake du film français La famille Bélier, où il partage le générique avec Emilio Jones, Marlee Matlin, Troy Kotsur et Daniel Durant.

En fait, nous vous avons donné précédemment la liste complète des nominés du 79e gala, dans lequel apparaît le nom du comédien mexicain, et il s’est distingué précisément par son apparition dans ce film.

D’autre part, Eugenio a parlé espagnol toute sa vie, puisque c’est sa langue maternelle et lorsqu’il a déménagé aux États-Unis, il s’est inscrit à des cours d’anglais intensifs pour pouvoir maîtriser la langue et a atteint son objectif, puisqu’il est déjà bilingue. . . .

Après la renommée qu’il a acquise, Eugenio Derbez a été interrogé sur sa volonté et affirme qu’il a déjà tout en ordre, du fait qu’il ne voudrait pas laisser ses enfants ou Alessandra, sa femme, sans protection.